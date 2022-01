Se sincera con la prensa

LA ARTISTA habló de sus deseos de tener otro hijo.

Agencia México

Geraldine Bazán se sinceró con la prensa y reflexionó sobre sus deseos amorosos para este 2022, por lo que confesó si desea contraer nupcias con su nuevo galán Luis Gerardo Murillo García y volver a ser madre.

Debido a que la actriz estuvo conviviendo con niños durante su visita a la organización Latidos de Amor, donde regaló juguetes y partió la tradicional Rosca de Reyes, es que la artista habló de sus deseos de tener otro hijo.

“Veo bebés y se me cae la baba definitivamente, ya después van creciendo y vienen otras cosas, pero en la teoría siempre es muy bonito pensar en un nuevo bebé, pero en la práctica es un poco complicado”, explicó al respecto.

Pero al escuchar el nombre de su nuevo galán, la actriz de ‘100 Días para Enamorarnos’ y ‘Falsa Identidad’ comentó: “Bien, todo súper bien. Definitivamente, ustedes saben que uno comparte lo que quiere compartir y lo que no, pues no, y finalmente si no quieres que se exponga algo que lo quieres mantener como muy para ti y cuidar, pues uno no va a donde sabes que no tienes que ir o no te expones cuando no es necesario hacerlo, entonces la verdad es que sí, me gusta, lo hago así en este momento y lo seguiré haciendo, a lo mejor más adelante, en alguna otra situación cambia, pero por ahora estoy muy contenta así, me gusta y prefiero mantenerlo así”.

Sin embargo, la artista no pudo evitar los comentarios de los reporteros con respecto a las últimas declaraciones de su madre, quien dijo no querer conocer a ningún yerno hasta que su famosa hija vuelva a casarse, por lo que Bazán recalcó:

“Las mamás dicen muchas cosas… yo ya me casé una vez, creo que tengo dos niñas hermosas, y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida, mi trabajo, seguir creciendo emocionalmente y también profesionalmente, así que no, la verdad que la cuestión de un nuevo matrimonio no me quita el sueño para nada”, remató.