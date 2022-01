La eugenesia o el bien nacer

POR LUZ AMELIA ARMAS BRIZ

MAESTRA EN HISTORIA

La Eugenesia fue un término acuñado por el naturalista británico Francis Galton en 1883, influido por la publicación de su primo, Charles Darwin, de El Origen de las Especies. Se tenía ya la convicción de que el talento, la habilidad, la inteligencia y otros factores, corrían en las venas de las familias y que la selección natural interviene en el ser humano, de igual manera que en las demás especies. Así como el hombre había obtenido extraordinarias razas de caballos y perros, se podía mejorar la raza humana controlando la reproducción.

La historia nos ha enseñado que dejar completamente en manos de un Estado totalitario los criterios del perfeccionamiento humano pueden terminar en una tragedia moral como los campos de concentración.

Dado que en México y en casi toda América Latina, la biología evolutiva y la genética eran ciencias muy recientes en las primeras décadas del siglo XX, no se circunscribió a la eugenesia a esos campos. El centro se puso en el cuidado materno infantil (puericultura) y para ello se apostó a la educación.

En la época de las misiones culturales, fueron las enfermeras visitadoras, como la queretana Antonia Urbiola Paz, las encargadas de llevar el mensaje a las comunidades rurales, dentro de las campañas de salud pública.

En una de sus conferencias sobre la Eugenesia hacia el año 1939, Antonia expone que: “es la ciencia de todas las ciencias, porque todas las abarca, sujetándose a ella, quitará para siempre en las generaciones venideras, lacras de enfermedades terribles como la tuberculosis, sífilis, blenorragia, epilepsia, lepra, alcoholismo, neurópatas (locos), etc. Todas estas terribles enfermedades ocasionadas por la falta de conocimientos. Se moverá al mundo hacia generaciones mejores, con el conjunto de estudios tanto biológicos como sociales, mejorando la especie. Hasta en los animales se seleccionan las razas para que las crías sean vigorosas y sanas. Los campesinos, antes de sembrar buscan el mejor terreno, clima, semilla, agua, en fin, todo aquello que les asegure obtener una buena cosecha. Si en otros asuntos que no son de tanta importancia, se toman tantas medidas, pues los padres de familias, así como sus jóvenes, deben tomar mucho mayores. Antes de unir sus destinos deben informarse si entre los familiares, principalmente los más cercanos (padres, tíos, abuelos de los contrayentes) ha habido o hay enfermedades venéreas, lepra blenorragia, sífilis, tuberculosis, alcoholismo, neurópatas (locos), etc. Igualmente, desde el punto de vista moral, físico, intelectual, psíquico, hereditario, pecuniario, para poder dar una simiente sana, garantizando de esta manera a la felicidad de nuestra raza viniendo vigorosa y fuerte”.

Y terminó su conferencia anunciando que el Departamento de Salubridad exigía ya un certificado de salud como requisito para poder contraer matrimonio.