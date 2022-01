No es el momento de reemplacar: Humberto Segura

Tras una etapa post COVID, esta medida pega aún más en la economía de los queretanos, afirmó el funcionario federal.

Por Josefina Herrera

El director regional de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar, Humberto Segura Barrios, indicó que este no es el momento para pensar en un reemplacamiento, mucho menos cuando se viene de una etapa poscovid, por lo que es importante considerarlo y posponerlo.

El funcionario federal, mencionó que la ciudadanía espeta tener un gobierno más empático con la situación, pues hasta este momento todavía no ha logrado salir de la crisis en que los dejó la pandemia.

“En el tema del reemplacado pues me parece que va por ahí, porque no era el momento, definitivamente creo que eso nos queda claro a todos, sí revisamos la tabulación de cuánto está costando reemplacar en cada uno de los estados pues estamos encontrándonos otra vez que en Querétaro es lo más caro, y me parece que ahí se tienen que volver a repensar estas mediciones o al menos posponerlo porque me parece que en este momento poscovid, después de lo que han pasado los queretanos y todos en todo el mundo con todo el tema de la pandemia, lo que menos se quiere son gastos adicionales, se requiere de un gobierno que venga a ayudarte, que venga a darte y no quitarte, pero hay buenos antecedentes, ha habido también correcciones sobre la marcha en otros temas, esperemos que esté sea igual”.

En este sentido, dijo que también los legisladores deben ponerse del lado de la ciudadanía y emitir un voto razonado, pues esto no se trata de una fuerza política si no de hacer equipo y hacer la diferencia para que haya congruencia con la confianza de los ciudadanos al colocarlos en esa posición.

“A los legisladores que aprueban estos presupuestos que le pongan un poquito más de detalle, de ojo a estos temas, pues porque por eso los votamos, e independientemente de que hayan llegado ahí por mayoría o por el tema del pluri, finalmente la gente votó y está esperando que haya congruencia, hemos visto que pasan muchas legislaturas sin pena ni gloria, y yo creo que es el momento de los diputados, porque no nada más los de esta fracción, todas las fracciones pueden dar ese brinco de calidad, pueden dejar ese servilismo hacia el ejecutivo y también comenzar a hacer la parte que les corresponde, que es analizar, que es debatir, que es consensar, salir a preguntarle a la gente y luego regresar a aprobar o a decir que no representa a ellos ni su fracción, sino representa a todos los queretanos”.

Segura Barrios, señaló que aún está a tiempo de recapacitar, pues apenas es el primer año y todavía les quedan dos en las que habrán de tomar más decisiones en paquetes presupuestarios, y al tenerlos puedan tomar la mejor de las decisiones pero de una maneta más razonada.

“Estoy seguro que así como en otros estratos de la vida pública ha sido democratizado el servicio público, se ha ido profesionalizando, se está poniendo como prioridad al ciudadano y no al político, recortado los privilegios en los salarios, se han recortado los privilegios en las prestaciones, y se le ha dado a la gente programas sociales, entonces estamos en una muy buena época para que estos gobiernos bajen a la legislatura y me parece que estamos para hacer equipo y también ayudar en lo que se pueda”, concluyó.