Patrimonio industrial. La memoria histórica viva de San Juan del Río

POR ALBERTO ISAAC VELÁZQUEZ SALAZAR

LICENCIATURA EN HISTORIA,

FACULTAD DE FILOSOFÍA, UAQ

En casi todas las ciudades es habitual encontrar antiguas instalaciones industriales dentro del entramado urbano, son inmuebles con los cuales los habitantes de determinado lugar mantienen relación e interactúan cotidianamente con ellos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones dichos espacios pasan desapercibidos, pues no poseen un valor simbólico e identitario para la localidad.

Este tipo de elementos arquitectónicos pertenece al patrimonio industrial, son los vestigios de la época de la Revolución Industrial, es decir, es todo aquello que tiene que ver con los sistemas industriales de producción. El patrimonio industrial engloba las herramientas, las máquinas, la memoria obrera y empresarial, los documentos, el conocimiento de técnicas de producción y operación de maquinaria, así como el valor arquitectónico del inmueble; en sí, el patrimonio industrial está constituido por la memoria material e inmaterial.

San Juan del Río posee inmuebles que se han catalogado dentro del patrimonio industrial, entre los cuales se encuentran la antigua Harinera Teide, la Cerillera Salaz y el portal de La Empacadora; sin embargo, el concepto no es conocido ni adoptado en el municipio. La peculiaridad del patrimonio industrial es que se trata de un elemento histórico que aún mantiene vigencia; en algunos casos, las antiguas fábricas han sido reconfiguradas y reutilizadas para el desarrollo de nuevas prácticas sociales.

La antigua Harinera Teide fue una industria del ramo alimenticio establecida en San Juan del Río a partir del año 1958. La construcción de la planta industrial harinera significó una importante transformación de la vida social sanjuanense, pues el cambio se dio desde el paisaje urbano a causa de la arquitectura de la empresa hasta la forma de realizar el trabajo, que hasta entonces se llevaba a cabo de manera artesanal. La llegada de la industria a San Juan del Río implicó el crecimiento económico local, además, se gestó un nuevo tipo de conocimiento debido al uso de maquinaria y las nuevas técnicas de trabajo implementadas, tanto de los operadores como de los instaladores y los mecánicos de dicha maquinaria.

En la actualidad, el inmueble que albergaba a la Harinera Teide que una vez fue sitio de interminables jornadas laborales, ahora es utilizado para el comercio y las actividades recreativas. La fábrica ha sido parcialmente acondicionada para hacerla funcionar de nuevo, sin embargo, no se le ha dado el valor histórico que amerita, hace falta aprovechar las instalaciones para la difusión de la memoria histórica de la clase trabajadora sanjuanense que laboró en la empresa. La vocación de San Juan del Río es meramente industrial, por lo que destacar el valor del patrimonio industrial que posee el municipio justifica la importancia de recuperar la memoria histórica de este sector social.

Y aunque el patrimonio industrial es muy cercano en el tiempo, no obstante, el hecho de no ser tan antiguo como otro tipo de patrimonio histórico y artístico no debe restarle valor. Precisamente la importancia del patrimonio industrial radica en la cercanía que tiene con la identidad de un sitio, en el cual todavía es posible interactuar con personas partícipes de la construcción y desarrollo de los elementos históricos industriales.

El patrimonio industrial permite la extracción de una memoria histórica aún viva, por lo que su protección es fundamental para lograr este loable propósito.