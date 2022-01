Reemplacamiento debería ser gratuito Fernández Noroña

El diputado precisó que esta decisión lastima la economía de la ciudadanía y por ello llamo al gobierno estatal a rectificar

Por Josefina Herrera

Noticias

En su visita por San Juan del Río, y tras reunirse con militantes del Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña, declaró que el reemplacamiento en Querétaro debería ser gratuito, pues esta acción lastimaría más la economía de la gente y no ve la necesidad de que en este momento haya un cambio de placas.

Al respecto, el político se pronunció totalmente en contra de esta decisión del gobierno del estado, y muy a su estilo señaló que con una “lavadita”, quedaría perfecto, ya que al momento de pedir el voto de los ciudadanos no fue claro con ellos con estas acciones que se iban a tomar.

“Yo creo que pueden reemplacar lo que quiera sin cobrarle a la gente, yo no sé para qué ‘chingaos’ les cambian las placas, yo las veo bien la verdad, no veo que tengan nada, con una lavadita quedan al tiro ¿no?, no veo problema, se ven perfectos los números, está perfecto todo el metal, dura hasta que se acaba, entonces claro es un pretexto del gobierno de Querétaro para lastimar la economía de la gente, yo pregunto si el gobernador de Querétaro en campaña les dijo voten por mí porque les voy a ‘chingar’, les voy a cobrar el reemplacamiento, les voy a aumentar los servicios, pues no, entonces que no sea fantoche, que no sea canalla”.

Agregó que al presidente de la República se le criticó en su momento por anunciar las acciones que iba a tomar, y considera que este gobierno es aún más traicionero al no hablar claro desde un principio, y por ello lo invitó a rectificar con el cambio de placas y lo que pretende cobrarle a los queretanos.

“Al compañero presidente le critican que haga lo que dijo que iba a hacer, y ellos se la pasan traicionado y apuñalado al pueblo, yo lo llamo seriamente a que rectifique, y que si quiere cambiar las placas a la gente porque las cambia gratuitamente, y si no que los deje en paz con las placas que tienen”.

Durante su visita a este municipio fue muy claro ante los presentes para que el cambio comience a notarse desde ellos mismos, hablar con cada ciudadano sobre el rumbo que necesita tomar el país, y para ello los invitó principalmente a contribuir con la consulta de la Revocación de Mandato, pues a partir de ahí se empezará a ver quienes toman realmente las decisiones sobre el gobierno.