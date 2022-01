Espera Corregidora recaudar 200 MDP en los meses de enero y febrero

Por Laura Valdelamar

En el primer bimestre del año, esperan recaudar 200 millones de pesos por concepto de pago del impuesto predial en el municipio de Corregidora, así lo dio a conocer Martha Leal Ruiz, secretaria de Tesorería y Finanzas de la demarcación, quien agregó que durante el año se espera la recaudación de 270 millones de pesos.

“Tenemos una expectativa de más de 200 millones de pesos en el pago del predial en el primer bimestre y 270 millones durante el año, es un municipio muy comprometido, que está en un lugar estratégico, y gran parte de esta recaudación se refleja en la seguridad de la ciudadanía y en la calidad de la misma”.

Apuntó la funcionaria municipal, que a dos semanas de haber iniciado la campaña del predial, la respuesta de los ciudadanos ha sido favorable, por lo que es de agradecer y reconocer la cultura fiscal que es muy fuerte y los compromete como municipio para que vean reflejados los impuestos a través de los servicios.

Martha Leal destacó la importancia del pago del impuesto predial en los meses de enero con el 20 por ciento de descuento y en febrero el ocho por ciento, “además ofrecemos un seguro predial que cubre casa, comercio y automóvil, que te cubre bacheo, incendio, inundación, robo, está cubierto por el municipio al momento que hace su pago. Cuando es bacheo, hasta 2,500 pesos te puede cubrir, dependiendo la avería y el diagnóstico que se lleve en ese momento”.

Refirió que se tienen más de 80 mil claves catastrales en todo el municipio, se pretende tener alrededor de 50 mil claves las que paguen en este primer bimestre, es una cantidad importante, y un detonante, porque quiere decir que más de 50 mil claves van a recibir estos beneficios.

Asimismo resaltó que el año pasado el pago en línea fue el de mayor afluencia con un 80 por ciento, esto derivado de la contingencia sanitaria que se vivía, sin embargo dijo, todavía no hay que bajar la guardia y se debe seguir tomando las medidas adecuadas, no dar pasos atrás y mantener la costumbre de utilizar la tecnología, también pueden realizar su pago en ventanilla, en las instalaciones del CAM El Pueblito, CAM Candiles, Santa Bárbara, el C4, kioskos y para quienes no está familiarizados con la tecnología, pueden realizarlo en los autopagos que se encuentran en Pueblo Nuevo y Vista Real, o bien en las cajas municipales, donde se les hará únicamente el 10 por ciento de descuento en enero y cuatro por ciento en febrero. “En cualquiera de los puntos de pago del municipio buscamos brindar un buen servicio y retribuir al contribuyente y sobre todo cuidar su tiempo que es muy valioso”.

Además de la página de internet, corregidoraenlinea.gob.mx, es una página en la que dijo se han esforzado para que sea muy noble y accesible, únicamente poniendo la clave catastral, el mismo sistema te va llevando, o bien, hemos hecho un esfuerzo de logística para llevar hasta sus hogares los avisos recibos para que únicamente escaneando el QR sin salir de casa a través del celular se puede hacer el pago del predial, así como en bancos y tiendas de conveniencia.

Añadió que con el incremento del 12 por ciento se busca que no impacte tanto el bolsillo del contribuyente, “sabemos que es un esfuerzo, salimos de una contingencia, que si bien nos pegó a todos, a las arcas del municipio también, tenemos que actuar con responsabilidad y viendo las necesidades que se presentan, dándole continuidad a los diferentes programas y obras, tener esa solidez, unas finanzas sanas municipales para poder prestar el servicio”.

Abundó que el pago del impuesto predial es un círculo virtuoso, porque en el momento que ven reflejados los impuestos, tienen la responsabilidad y compromiso como ciudadano de hacer el pago puntual.