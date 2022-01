Combaten venta clandestina de alcohol en Bernal

Por Josefina Herrera

Noticias

Dentro de los trabajos que ha realizado el gobierno municipal de Ezequiel Montes que encabeza Lupita Pérez Montes, y a través de distintos operativos, hasta el momento se han clausurado 12 establecimientos con venta de alcohol clandestina, esto con la finalidad de poner un mayor orden en esta delegación.

La alcaldesa manifestó que se está trabajando junto con gobierno del estado para regularizar estos negocios, pues esto no se había hecho en administraciones anteriores, y la principal intención con estas acciones es poder beneficiar tanto a vendedores como a turistas.

“Estamos trabajando de la mano con gobierno del estado en donde hemos hecho operativos encabezados por Secretaría de Gobierno para el tema de la venta clandestina de alcohol, en donde la verdad he tenido mesas de trabajo con hoteleros, restauranteros y locatarios, y me han dicho que si se regulariza un poco mucho el tema de la venta clandestina de alcohol, es un tema complicado el cual pues se trata no de perjudicar a los vendedores, no perjudicar al turista para beneficiar a toda la delegación o servidores públicos, de la administración anterior pues muchos no contaban con sus permisos y hemos tratado de poner un ordenamiento de la venta clandestina de alcohol”.

Al respecto, la presidenta municipal mencionó que es un tema muy preocupante, y por lo tanto seguirán llevando mesas de trabajo para darle solución, asimismo los operativos continuarán de manera permanente para lograr este ordenamiento.

En cuestión del orden en vialidades, indicó que ya se está armando una estrategia para que haya un solo circuito, pero esto va de la mano también con hoteleros y restauranteros, pues a través de ellos se puede dar una mayor difusión.

“Estamos armando una estrategia en donde se arme un sólo circuito, ahorita hay mesas de trabajo, nos comentaban los hoteleros y los restauranteros que ellos quisieran que se les compartieran como tal una minuta de qué calles y qué horarios para que ellos nos ayuden a darle difusión con las personas y los turistas, eso a lo mejor lo habríamos hecho nada más en estas páginas pero lo vamos a hacer ahora con ellos también para que se difunda una mejor cultura vial”.

En cuanto a los permisos para las mototaxis, mencionó que también ya se están teniendo mesas de trabajo con el Instituto Queretano del Transporte, pues deben regularizarse, y todo ello le dará una mejor proyección a Bernal.

“En el tema de mototaxis también estamos en mesa de trabajo con el Instituto Queretano del Transporte, con el secretario igual de gobierno en donde hay algunos permisos que ya están aprobados, falta el banderazo únicamente, estamos ahí tocando puertas para que ya se les de el banderazo y pues adelantarnos para ver el tema de proteger a todos los mototaxis, que pues no tienen igual el permiso pero tratar de regularizarlos y poner un ordenamiento”, concluyó.