“Estamos del lado de los ciudadanos” Christian Orihuela

El diputado de Morena dijo no arrepentirse de votar a favor del reemplacado

Por Sergio Hernández

Noticias

Durante 12 minutos el diputado de Morena, Cristian Orihuela intentó justificar su voto al reemplacado, primero dijo que estaba con “el pueblo”, luego reconoció que el 11 de diciembre votó a favor del paquete fiscal, luego buscó culpar al Ejecutivo, pero nunca se arrepintió de lo que hizo.

Fue en la sede del poder legislativo, en rueda de prensa, el morenista –antes del verde ecologista- de entrada dijo: “estamos del lado de los ciudadanos que fueron afectados con la pandemia, sabemos que muchísimos negocios quebraron, sabemos que muchísimas personas han sufrido los estragos que ha causado esta pandemia que no se ha terminado, ahorita tenemos una nueva cepa, tenemos una nueva variante la cual esta afectando a mas personas, en el presupuesto primeramente se había planteado que se iba a realizar como cada sexenio, como el sexenio pasado, que se iba a estar realizando para el cambio de propietario, para las nuevas placas, pero el 31 de diciembre se saco un decreto por parte del gobierno del poder ejecutivo, en el cual lo hace como una obligación para las personas que tienen algún vehículo, pues el que tiene que reemplacar sea por ley, es un decreto en el cual los obliga a hacer el cambio de placas, y pues se les esta obligando a pagar muchísimo dinero”

-En la ley de ingresos, estaba estipulado, ¿Los chamaquearon?, se le cuestionó

-No, simplemente que nosotros teníamos la idea que se iba a realizar como cada 6 años, que se realizaba por parcialidades, que no se tenía que hacer en su totalidad, que se iba a hacer pues únicamente como cuando sacas por primera vez las placas.

-¿Lo desconocías?

-No, nosotros únicamente pensamos que se iban a manera con la misma temática del sexenio pasado, que se iba a manejar por medio de parcialidades, por medio de que, si tu querías sacar por primera vez tus placas, se te iba a cobrar cierta cantidad, si tu ibas a hacer de cambio de privado a comercial, se te iba a hacer el cambio de placas; no sabíamos que la intención del gobierno ejecutivo era cambiar todas las placas de todos los automóviles que existen en todo el estado, eso se saco un decreto el 31 de diciembre, después que nosotros hicimos la votación del presupuesto.

-¿Leyó el documento que se voto?

-Claro que sí, si lo leímos, pero como te lo comento, el Partido Acción Nacional vienen manejando, se venia manejando como el sexenio pasado que se iba a realizar en imparcialidad, que se iba a hacer un reemplacamiento total; este nuevo sexenio tiene otra forma de trabajar, ellos decidieron cambiar todos los vehículos…

-¿Se equivocó al votar a favor?

-Simplemente al que le tienen que pedir cuentas, fue al que sacó el decreto, que fue el poder ejecutivo, y aquí está en este decreto que está firmado por el gobernador del estado y por el secretario de finanzas, son a los que le deben de pedir cuentas, los legisladores votamos el presupuesto en general, lamentablemente no puedes votar cada uno de los aspectos del presupuesto, no puedes votar en el sector de salud si, en la seguridad no, no, se vota en la manera en general, claro que ese día tomamos la tribuna, y claro que levantamos la voz por los ciudadanos que se vieron afectados por este presupuesto, simplemente ahorita pues es este las personas que votaron por el poder ejecutivo, a el le tienen que rendir cuentas.

-¿Te arrepientes de haberlo votado?

-No, simplemente yo vote por la mayor seguridad de Querétaro, yo voté por el aumento de apoyos a los adultos mayores, vote porque Querétaro necesitaba mas presupuesto, por eso te puedo decir que estoy a favor de lo que voté, porque Querétaro necesita mas presupuesto y fue lo que pudimos votar a favor.

-¿Gerardo Ángeles ya sabía de este reemplacado y no se los comentó?

-Él es el encargado de al comisiñon de Planeación y Presupuesto así que sí .