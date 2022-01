Hermana de Britney habla sobre su distanciamiento

Agencia México

Jamie Lynn Spears manifestó al borde del llanto que siempre ha amado a su hermana Britney y en este momento no comprende cómo se deterioró su relación con ella.

La actriz de 30 años apareció en el programa “Good Morning America” para promocionar su libro “Cosas que debería haber dicho”, en referencia a su familia, por lo que no pudo evitar los cuestionamientos sobre su famosa consanguínea.

Por tal motivo, Jamie Lynn explicó que, aunque ama a su hermana, “las cosas se han complicado” luego de que la cantante obtuviera su libertad.

“Ese amor sigue ahí al 100 por ciento. Yo quiero a mi hermana. Solo la he amado y apoyado y he hecho lo correcto por ella y ella lo sabe, así que no sé por qué estamos en esta posición en este momento”, dijo al respecto.

Cuando se le preguntó qué fue lo que ocasionó el distanciamiento entre ellas, la también artista dejó entrever que todo comenzó con la publicación de su libro de memorias, debido a que menciona a la “Princesa del Pop”.

En relación con la tutela de su hermana, Jamie Lynn Spears comentó: “Cuando se puso en marcha, yo tenía 17 años y estaba a punto de tener un bebé, así que no entendía lo que estaba pasando ni estaba concentrada en eso. Estaba concentrada en el hecho de que tenía 17 años y estaba a punto de tener un bebé. Hice todo lo posible para asegurarme de que ella tuviera los contactos que necesitaba para posiblemente seguir adelante y terminar esta tutela”.

De la misma manera, Jamie abordó directamente el comentario de Britney en el tribunal con relación a que todos en su familia, incluida ella, se beneficiaron durante la tutela, asegurando que puede haber un “malentendido” con ese tema.

Como se recordará, Britney persiguió a Jamie Lynn por remezclar algunas de sus canciones, pero ahora ella asegura que fue un tributo, no un movimiento de dinero.