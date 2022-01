Seguridad, prioridad en El Coto

Por Josefina Herrera

Noticias

La delegada de la comunidad de El Coto, en San Juan del Río, Maribel Sarabia Ruiz, indicó que gay varios rubros en los que se necesita avanzar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como lo es en principio la seguridad y el bienestar de los jóvenes.

En este sentido, mencionó que ya tuvo un acercamiento con el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia y con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ángel Rangel Nieves, y tiene plena confianza en que sacarán adelante a la comunidad, pues hoy lo que se necesita es un cambio y mejoras para todas las familias de esta localidad.

Señaló que con la anterior delegada hubo poco avance en apoyos, y por lo mismo ha sido difícil que la ciudadanía vuelva a creer en las autoridades, pero ella entró dispuesta a recuperar esa confianza y generar un cambio.

“La seguridad, con el secretario de Seguridad Pública, que es una de las partes fuertes para mi comunidad, en la cual tenemos confianza con el maestro Ángel Rangel, con el presidente municipal, en la comunidad estamos queriendo hacer el cambio, queremos, yo sé que lo que pasó anteriormente con la delegada pues ya quedó atrás, ya quedó aparte, hoy es un nuevo gobierno y queremos trabajar diferente, queremos volver a tener confianza de la gente, y con el apoyo del gobierno vamos a salir adelante de esto”.

Agregó que otra de las problemáticas que están padeciendo es el consumo de cristal en los jóvenes, por lo cual también se estará acompañando de las autoridades municipales o del COMCA para sacarlos adelante y que puedan salir de esas adicciones, ya que lo primordial es que sepan que tienen quien los pueda apoyar.

La comunidad de El Coto, cuenta actualmente con mil 800 habitantes, pero a pesar de ser una localidad pequeña, sus integrantes buscan tener todo el apoyo del gobierno municipal para mejorar sus condiciones de vida, ya que han manifestado que la anterior delegación sacó el mayor provecho que pudo de ellos.

Ante esta situación, la actual delegada indicó estar enterada del mal actuar de la pasada administración, pues a ella han llegado distintas quejas, y por lo mismo invitó a los afectados a levantar sus denuncias correspondientes.

“Ellos tienen que levantar una denuncia, no soy yo su representante, sé que ocurrieron cosas de ese tipo pero yo no puedo llevar estos casos, han sido pocas las denuncias pero ya vimos que también platicaron con ella, yo no me puedo meter”.