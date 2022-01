El reemplacado es algo bueno y necesario para Querétaro: Gerardo Ángeles

Por Sergio Hernández

Totalmente contento y conciente por el reemplacado, convencido que es algo que se requería, el diputado Gerardo Ángeles afirmó que no es una decisión fácil, pero se hizo con responsabilidad.

Luego de más de un mes sin apariciones públicas, el legislador panista aseguró que el paquete fiscal se entregó a los diputados de Morena “en tiempo y forma” y que todos votaron a favor, negó que se los hubiera “chamaqueado” pues cada quien es responsable de revisar su información, dijo.

Se le recordó que en el mes de diciembre organizó tres ruedas de prensa y fijó un poscionamiento sobre el presupuesto en la sesión de pleno, pero que nunca habló del reemplacado.

-¿Lo escondió? – se le cuestionó.

-No, no se esconde, la información está dentro de la Ley de Hacienda y de la miscelánea fiscal, y finalmente acuérdate que hay un decreto donde ya se establecen los montos, la autorización que hacemos nosotros, pues es una autorización que además, respaldo mi voto es favor, lo quiero decir con claridad, porque creo que es lo que se tenia que hacer, no es fácil.

Dijo “entender” la situación que está pasando la gente, pero son medidas que hay que tomar, Querétaro seguirá siendo un estado seguro, con esto vamos a abonar a que con estas placas.

-¿Se ha enterado que hay mucha molestia?

-Sí, claro, por supuesto, y creo que el gobernador ha tomado muy buenas decisiones, ampliando el plazo para hacer el pago, y no solo eso, adultos mayores y con personas de discapacidad están al 50% durante todo el año, y finalmente, te insisto, sabemos que no es una medida que sea popular, sabemos que los más fácil es no hacer nada, pero pues, la gente no votó por nosotros para no hacer nada, la gente votó por nosotros porque quiere seguir viviendo en un Querétaro seguro, quiere seguir viviendo con tranquilidad, y esto abona a esto.

–¿Sus votantes cree que estén contentos con su voto?

-Los votantes me eligieron para tomar decisiones, y las hubo con responsabilidad, voté a favor y estoy al 100% con la decisión del gobernador porque creo que es la mejor para Querétaro.

–¿Qué opina de las expresiones de los diputados de Morena?

-Tengo 7 años en la Comisión de Presupuesto, en el proceso legislativo soy muy cuidadoso, precisamente para que todos, de acuerdo con lo que exige la Ley, pues tengan la información, yo te puedo hablar de lo que yo hice, mi voto a favor con toda responsabilidad, con toda claridad lo digo, lo hice de una manera consciente y sabiendo que es algo bueno para Querétaro, de lo que ellos comentan pues no se te decir.

–¿Los diputados de Morena sabían del reemplacado?

-La información se siguió con un proceso legislativo, como debe de ser, el que sepan o no, pues es un tema que ellos tienen que trabajar.