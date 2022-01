No hay “dados cargados” a favor de Javier Rascado Guillermo Vega

Hay transparencia y apertura en la elección de la presidencia de la DDHQ

Por Sergio Hernández

El coordinador de los diputados del PAN, Guillermo Vega negó que en la elección del presidente de los derechos humanos, vaya haber “dados cargados” o que su fracción tenga de candidato a Javier Rascado.

Vega dijo que al momento ya se registró una ciudadana de nombre María Candelaria Trejo Emeterio, y la actual titular de ese organismo –Roxana Ávalos-, no buscará la reelección, ante ello, se está a la espera de que venza el tiempo del registro -el 20 de enero-, se revise el 2 de febrero, luego se lleven a cabo las entrevistas los días 4, 7 y 8 de febrero con quienes hayan aprobado este primer filtro.

Dijo que es válido algunas organizaciones hayan señalado que esperan que no se seleccione alguien que sea fin a gobierno en turno “por eso desde que dimos a conocer la convocatoria hablábamos de la invitación que establece la propia convocatoria para que una vez que los los aspirantes sean declarados ya candidatos, se abrirá un periodo para que las asociaciones que acrediten desde luego la participación en materia de salvaguarda y defensa de los derechos humanos, podrán participar con la opinión, pero, también serán invitados en las entrevistas que se llevaran a cabo de manera pública estos días 4,7 y 8 de febrero. A la Junta de Coordinación Política nos tocará seguir este procedimientos en términos de transparencia y de apertura”.

-Diputado, hay una versión de que la fracción del PAN tiene un “gallo”, ¿es Javier Rasgado?

-No bueno, me han preguntado mucho que si ya hay una persona que se haya acercado, nadie se ha acercado con nosotros, preferimos que eso no suceda, es decir, que se cumpla el procedimiento, que se registren, que participen, y bueno, ya en su momento tendrán que pasar. No tenemos candidato; en otros nombramiento sí hay designaciones en las cuales sí eliges dentro de los interesados a alguien que crees que cumple con el requisito, en este caso, es inverso, es abrir la convocatoria, espera a que se registren, quienes cumplen los requisitos y después entrar a un proceso que ya se anunció en la mañana, tuvimos reunión de junta, un proceso deliberativo donde no hay ningún consenso tomado, ni hay acuerdos hipotecados de a futuro, es decir, la junta tiene una vida plena, y pues habremos de discutir y de negociar como se hace para ver que proponemos al pleno.

–¿Dados cargados?

-Es un órgano bien importante para la vida de Querétaro, lo tomamos con total seriedad y pues nuestro papel es garantizar la independencia de este poder, y desde luego tomar la mejor decisión, en este sentido, vamos a estar abiertos.