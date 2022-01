A favor del reemplacado, José Baéz

“Si creo que no es una medida pues popular digamos, pero me parece que es necesaria en este momento” dijo el diputado

Por Sergio Hernández

Noticias

El diputado federal José Baéz consideró sobre el reemplacado: “comprendo que es una decisión poco entendible, pero con un fin benéfico”

Dijo que muchos recursos que han dejado de llegar en los últimos tres años por lo menos en la materia de seguridad, el estado necesita hacerse de recursos para cuidar la paz, la seguridad de los queretanos, “si creo que no es una medida pues popular digamos, pero me parece que es necesaria en este momento”.

Dijo que tiene que haber una explicación puntual de por qué tiene ese costo –mil 600 pesos- pero esto obedece a las medidas tecnológicas que ahora están implementadas en la placa, creo que eso tendrá que estar plenamente justificado. Si bien en otros estados ha sido menor el costo pues también habría que ver la calidad de la misma, o cada cuando han cambiado placas, a lo mejor resulta que en otros estados donde aparentemente el valor de la placa era menor, resulta que remplacaron cada 3-4 años, y a lo mejor sumando el costo pues acabo siendo mas caro, desconozco eso porque me parece que en la secretaria de finanzas, se debe de explicar.

“Yo lo que creo es que ha sido una medida poco entendible para la gente; la otra vez le preguntaba a un mesero que si tenía coche, y decía que sí, y le pregunté, ¿tu has oído o sabes que es un arco lector de placas? Y me dijo que no tenía la menor idea. Me parece que en gran medida todo esto ha sido comunicado a través de los arcos lectores, y creo que falta una profundización en cual es la función de esta placa tecnológica”.

Me parece, dijo, hay que ser mas precisos, porque la comunicación pues si se ha transmitido cual es el valor que tiene esta placa moderna, pero me parece que para mucha gente no esta claro aun cómo funciona esta tecnología, bueno, para cualquiera, no es fácil entender eso del chip, del código, no sobraría a lo mejor profundizar en esa comunicación con algún video tutorial.