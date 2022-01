Bioserie de ‘La Chilindrina’ fue cancelada por la pandemia

MARÍA Antonieta de las Nieves mencionó que aún quiere que su serie se realice.

El Universal

María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, no empezó con el pie derecho el 2022, esto después de que confirmara que se había contagiado de covid-19 y ahora la actriz reveló que la bioserie que estaba planeando sacar fue cancelada debido a la pandemia.

La famosa contó que ya tenía casi todo listo para que se empezara el proyecto. En una entrevista con Ventaneando, La Chilindrina detalló que la serie de su vida fue cancelada por la pandemia, algo que prefirió debido a que tiene otros proyectos en puerta.

“La mía se canceló (bioserie), yo tenía una ya apalabrada, ya firmada, la que yo había escrito, pero con todo lo de la pandemia no se pudo llevar a cabo y ahorita ya no puedo estar en stand by, o hago la serie o hago el Circo de la Chilindrina y honestamente me conviene más el circo”.

María Antonieta de las Nieves mencionó que aún quiere que su serie se realice, pero que por el momento ya tiene trabajo.

“Ya me comprometí todo este año a estar con esa empresa, con esa empresa voy a estar si Dios quiere que esté bien de salud y lo demás será poco a poco, lo que vaya cayendo, veré qué me conviene hacer. Fue un bonito proyecto que me llenó de ilusión en su momento, valió la pena”.

En cuanto a su estado de salud, la actriz empezó los primeros días del 2022 con covid-19. En la entrevista contó que afortunadamente no tuvo síntomas muy fuertes.

“Nada más me dio tantita ronquera, tuve tantitas flemas y se acabó. Ni dolor de cuerpo (…), gracias a Dios, es que yo llevaba tres vacunas. No sólo las dos de Pfizer, sino ya me habían puesto el refuerzo. Entonces gracias a eso yo digo que no me dio fuerte”.