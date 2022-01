POR ÁNGELA GUARDADO

ESCRITORA

Es cansado intentar, sobre todo cuando no hay evidencia de luz al final del túnel. Sin embargo, vuelvo a intentar, aunque solo me mueva la fe en esa luz.

Repito: “no me va a salir todo mal todo el tiempo, un día va a funcionar, un día me va a salir”. Por ese día lo intento. Sigo intentando. Descanso y me levanto y vuelvo a buscar ese día en que funcione y me salga, y me salga bien.

Aunque no siempre vea claro, yo seguiré lanzando piedras, hasta que una haga eco, hasta que una dé en algún blanco, hasta que alguien atrape una, hasta que alguna caiga en un lugar atrayente.

Es decir, voy a intentar y cada intento será importante; intentar y que importe, aunque a veces importe demasiado.