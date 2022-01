Nace la Preparatoria Nocturna en la UAQ

POR GUADALUPE MENDOZA ALCOCER

AMMPE/UAQ/ICOMOS

Universidad Autónoma de Querétaro, 1966: llega a la Rectoría de la UAQ un joven abogado de origen tapatío, nacido en 1934, Hugo Gutiérrez Vega. Recién llegado de Roma, el rector trae aires nuevos a tierras queretanas. Forma un singular equipo de trabajo con el Lic. Manuel Rodríquez Lapuente, el poeta Cervantes y los psicólogos Héctor y Amalia Kury. Funda la Licenciatura en Psicología y por primera ocasión los alumnos de preparatoria tienen un seguimiento a su orientación vocacional. A los ideales humanistas y lorqueanos del rector responde el pueblo queretano con sus propias inquietudes y así, integrados ambos por la Rectoría, nace el grupo Los Cómicos de la Legua que dará la vuelta al mundo llevando su estandarte queretano.

Un día llegó al Patio de los Naranjos, un joven que venía de la Normal del Estado, quería hablar unas palabras con el rector. Lo encontró caminando en los corredores del patio y le dijo que si tenía unos minutos. Momentos después ya le había expuesto la situación que atravesaban los jóvenes que estudiaban en la Normal, simplemente no podían entrar a la prepa por cuestión de los horarios. Lo que él, Antonio Oreza, le pedía, en nombre de muchos, era que se abriera un grupo con horario nocturno. La respuesta no se hizo esperar, -mira Antonio le dijo, si tú me juntas un grupo mayor de 20 estudiantes comprometidos con el horario nocturno, yo gestiono los recursos y abro un nuevo grupo. ¿Te parece que nos veamos en una semana? Antonio volvió en siete días (esto me lo contó el mismo Antonio), tenía una lista de 60 candidatos al horario nocturno. Entre los aspirantes se encontraban, por supuesto, los normalistas, pero también había obreros, trabajadores de mostrador, y adultos que en su momento no habían cursado estudios de bachillerato.

La respuesta que dio la Rectoría fue contundente. En la planta de maestros del nuevo grupo se encontraban: El Lic. Rodríguez Lapuente, quien era conocido por su erudicción, El poeta Cervantes y el propio Hugo Gutierrez Vega. Florecieron las artes y las letras en el grupo nocturno de Preparatoria.







Colofón: Al cumplirse casi 55 años del inicio de la Prepa Nocturna, en desayunos en los que nos encontramos los excompañeros de prepa, ellos comentan. Dice Javier Meré, -mira Lupita, después de nuestras clases normales, trabajabamos un poco por las tardes y luego entrabamos a las clases en la noche, con deseos de escuchar la elocuecia con la que hablaban los profesores, no queíamos perdernos ninguna clase. Y fue así como muchos, ya siendo adultos cursaron la preparatoria y llegaron a ser excelentes profesionistas.

Gracias a Antonio Oreza y a Javier Meré por compartir sus vivencias de hace más de medio siglo. Cada día valoramos más los aires frescos que trajo al estado la presencia de Hugo Gutiérrez Vega en la Universidad Autónoma de Querétaro.

Hoy después de múltiples ocasiones en las que vi a Hugo en la UAQ, me congracío, como muchos de los que lo conocimos, al ver que su estampa sigue estando en su amada Universidad. Hoy la Librería del Fondo de Cultura Económica, lleva el nombre del rector Hugo Gutierrez Vega.

