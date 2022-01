AMLO regresa a la mañanera

López Obrador dijo que la economía no se verá afectada con esta nueva ola de contagios.

Tras contagiarse por segunda vez de COVID-19, el presiente de México Andrés Manuel López Obrador, reapareció en la mañanera de este lunes, donde aseguró que el cuadro fue leve y que la vacuna hizo la diferencia. Asimismo reconoció el alza de contagios en el país, aunque declaró que esta no afectará la economía.

“Ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación, esto es bueno para que no nos espantemos, de todas formas hay que cuidarnos, evitar contagios porque eso sí se trata de una variante muy contagiosa” dijo en la conferencia.

Asimismo, reconoció el incremento exponencial de casos, la semana pasada se rompió varias veces el record de contagios en un día, llegando a más de 40 mil. “Están creciendo mucho los contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones y lo más importante no hay incremento en fallecimientos, eso es muy importante” declaró.

Agregó que el gobierno continuará con la campaña de vacunación, ya que “Gracias a la vacuna es que estamos saliendo adelante”, dijo que se están concentrando en llevar la campaña a las comunidades más alejadas, tocando casa por casa, sobre todo en estados como Chiapas. “Lo que ayuda mucho, también, es la vacuna, el vacunarnos y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo porque también con esa vamos a lo seguro”.

Concluyó expresando que la economía no se verá afectada con la cepa Ómicron “Aun con esta nueva ola de contagios no se ha detenido el crecimiento de la economía, hay afectaciones en restaurantes, en ciertos negocios, pero es transitorio, no va a durar, no veo que se presente la misma situación de la variante Delta, que sí hubo muchos despidos, no va a suceder eso”.

Y agradeció a todos aquellos quienes se preocuparon por su salud.