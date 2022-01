Gerardo Ángeles es mi vocero: Leticia Rubio

Por Sergio Hernández

La diputada Leticia Rubio dijo que siempre está en la Legislatura, además de que está haciendo labor con cada uno de los municipios para poder sesionar en los 18 municipios y poder hacer en conjunto una mesa de trabajo con los prestadores de servicios turísticos de cada municipio.

La legisladora negó que casi no vaya al congreso, “la verdad se me hace muy raro, que no me haya encontrado, pues generalmente estamos aquí”.

Sobre su voto a favor de el reemplacado dijo que el tema del presupuesto, el grupo parlamentario del PAN nombró como vocero al diputado Gerardo Ángeles, y “pues bueno, ahí me gustaría, respetar esto y que sea a través de él todo lo que podamos declarar”.

-¿Usted es diputada de Cadereyta, Ezequiel Montes y Tolimán, por segunda ocasión, que le dice a sus electores cuando le preguntan del remplacado?

-Por supuesto que nosotros hemos estado cercanos siempre, y trabajando de la mano con las y los ciudadanos de nuestro distrito. Platicarte por ejemplo, que nosotros traemos varios programas, pagados precisamente con recurso propio, entre ellos hay un programa importante que se llama “Yo pongo la compu”, este programa que está pagado con recursos propios, precisamente se trata de ir cada mes a alguna escuela y poder nosotros dotar de aparatos, ya sea, computadora y tableta a cada uno de los estudiantes.

-¿Cómo lo puede usted verbalizar con sus electores, el reemplacado?

-Como te digo, en temas del presupuesto, por supuesto me permita ser completamente responsable con lo que hemos acordado en el grupo parlamentario, y que pueda acudir al diputado Gerardo Ángeles.

-¿No se arrepiente de haberlo votado?

-Le puedo repetir nuevamente, existen acuerdos.

-¿Se arrepiente de votarlo a favor?

-Le comento nuevamente, estamos por un acuerdo con el diputado Gerardo Ángeles