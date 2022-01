Ha atendido DIF a 10 personas por temporada invernal

Por Josefina Herrera

Noticias

La presidenta del Sistema DIF Municipal de San Juan del Río, Georgina Sánchez Barrios, indicó que hasta el momento se han atendido entre seis y 10 personas en el albergue que se habilita para atender a personas en situación de calle, esto dentro de la temporada invernal.

Indicó que al hacerles la invitación a trasladarse al albergue ha sido complicado para las autoridades, esto debido a que prefieren quedarse a dormir en las calles en lugar de moverse a otro lugar por la lejanía del mismo, lo cual ha sido difícil brindarles ese apoyo en contra de su voluntad.

Recordó que este programa del albergue está disponible desde el mes de diciembre de 2021, con la finalidad de resguardarlos de los frentes fríos, ya que hasta el momento han transcurrido 20, pero la mayoría de las personas que viven en situación de calle han preferido no moverse de donde habitualmente pernoctan.

“Este tema es un poco complicado porque no todas las personas quieren ir a un albergue, a veces nos ponen una y mil excusas para ir. Nosotros lo que hacemos es lo propio al tratar de llevarles cobijas así como alguna bebida caliente; estamos en comunicación para saber cuáles son los días más fríos y tener esos rondines y esos cuidados pero es complicado porque como tal San Juan no tiene un albergue, no tenemos en ocasiones lo espacios”.

Asimismo, la presidenta del DIF Municipal, indicó que la mayoría de estas personas en situación de calle, tienen problemas mentales y lamentablemente no hay un espacio destinado para la atención de este sector en el municipio.

Es importante mencionar que los lugares donde principalmente pernoctan es en los portales del centro, la central camionera, el Jardín Independencia, así como también el de Fundadores; y en su mayoría son comerciantes que se dedican a vender artesanías o productos tradicionales.

Sánchez Barrios mencionó que hay una gran preocupación por parte de las autoridades puesto que con las bajas temperaturas los indigentes podrían acarrear enfermedades respiratorias, lo cual es peligroso en este momento por la situación de salud pública que se vive frente al COVID-19.