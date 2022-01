La crítica es bienvenida: Roberto Cabrera

“Nosotros vamos a tener un San Juan del Río con expectativa siempre alta sobre el trabajo que debe desempeñar el gobierno municipal”, indicó Roberto Cabrera

Por Josefina Herrera

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, indicó que es válido también valerse de criticas por parte de la ciudadanía para dirigir su gobierno, pero siempre y cuando éstas sean constructivas y les hagan ver sus verdaderos errores.

Lo anterior lo mencionó tras el hecho de que en redes sociales muchas personas pueden emitir diversidad de comentarios respecto a cómo se lleva administración, y en algunas ocasiones incluso hasta señalar a funcionarios, pero hay algunas criticas que sí les permiten marcar una agenda de trabajo, pues hay algunos alcances que la misma gente ve y la administración no.

“Quiero agradecer la crítica porque gracias a ella también hemos tenido la oportunidad de formarla dentro de nuestra agenda como una prioridad, no en la denostación, la difamación, hay cosas en las redes sociales que a veces llegan al grado del insulto, la grosería, no me refiero a eso, pero la crítica es crítica, la critica es valiosa, de la crítica se puede partir para hacer una agenda que nos permita tener mejores servicios municipales, mejor servicio de agua potable, mejor acercamiento a los servidores públicos y mejor trato a la ciudadanía, pues a quienes nos debemos es a ellos”.

Al respecto, dijo que este 2022 será para sentar una buena planeación y proyección de lo que se pretende lograr para el municipio, y para ello se están teniendo mesas de trabajo con cada área, por lo tanto, hasta el momento no hay intención de hacer ajustes con las titularidades.

“El sentar el gabinete creo que vendrá en este año, hemos tenido muchas mesas de trabajo para la planeación y para la proyección de un trabajo de mediano, con alcance de mediano a largo plazo en grandes temas, como los temas de infraestructura y también los temas de cada una de las áreas en específico, pero sí, por lo pronto vamos a pedir a la ciudadanía que esté muy atenta a la labor de este gobierno municipal para que nos vayan evaluando y será la evaluación de los ciudadanos la evaluación de nuestros funcionarios en cada tema”.

El edil sanjuanense agradeció que la misma ciudadanía también participe en la agenda de trabajo que se ha ido marcando, y aunque el 2022 apenas va arrancando, la idea siempre es tener un San Juan del Río con una expectativa siempre alta “nosotros vamos a tener un San Juan del Río con expectativa siempre alta sobre el trabajo que debe desempeñar el gobierno municipal”, puntualizó.