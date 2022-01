“Estoy concentrado 100% en Sedesoq” Agustín Dorantes

Por Tina Hernández

Ante las voces que ponen a Agustín Dorantes Lámbarri en la búsqueda de la presidencia municipal de Querétaro, en tres años, el hoy integrante del gabinete del gobernador Mauricio Kuri aseveró que está concentrado en su trabajo como titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (Sedesoq).

Aunque evitó manifestar que permanecería los seis años del sexenio al interior del gobierno estatal, y tampoco descartó que no buscará en 2024 alguna candidatura a algún cargo de elección popular.

“En lugar de estar futureando, yo estoy pensando cien por ciento en la Secretaría de Desarrollo Social. No es que me guste o no, sino que estoy concentrado en la Secretaria de Desarrollo Social y prefiero estar pensando física y mentalmente en ello”.

Para 2024 en el estado de Querétaro se renovarán los 18 ayuntamientos, así como la Legislatura local respecto a elecciones locales. Mientras que a nivel federal será la presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.

“En su momento si se tienen que tomar una decisión se tomará, hoy no son tiempos, no se tienen ni los elementos ni las características, ni la información necesaria para tomar una decisión”.