Próximamente documental sobre transición de género

Agencia México

Elliot Page, anteriormente conocido como la actriz Ellen Page, firmó como productor ejecutivo del documental ‘Nel Mio Nome’ dirigido por el italiano Nicolò Bassetti y que se estrenará en el Festival de Cine de Berlín.

De acuerdo con Deadline, el proyecto abordará la historia de cuatro amigos que comparten aspectos trascendentales en su vida, entre ellos la transición de género.

“Lo que más me llama la atención de Nel Mio Nome es la forma tan ingeniosa e intencional en la que se presentan todas las diferentes piezas que conforman la identidad de una persona”, dijo el actor y activista en un comunicado.

“Es una meditación sobre la humanidad trans, y nunca he visto otra película como esta. Me siento honrado de estar a bordo y no puedo esperar a que todos lo vean”, añadió.

Por su parte, Nicolò Bassetti comentó que el proyecto se basa en lo que vivió con la transición de su hijo Matteo.

“Mi experiencia personal como padre me ha permitido, como director, encontrar la seguridad necesaria para acercarme a los protagonistas de esta historia, ahondar en sus emociones y establecer una relación íntima basada en la confianza y la complicidad”, detalló.

“Estoy realmente agradecido con Elliot por agregar su perspectiva vivida para ayudar a nuestra película a encontrar su camino en el mundo”, destacó Bassetti.

En el 2020 Page, cuyo trabajo incluye papeles protagónicos en “Juno” o “Inception”, se pronunció públicamente como transgénero. En marzo de 2021 se convirtió en el primer hombre trans en aparecer en la portada de la revista Time.