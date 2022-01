¡Toño Mauri se retracta!

Agencia México

Hace algunas semanas el actor y productor Toño Mauri se mostraba convencido de poder hablar con Miguel Bosé para hacerlo cambiar de postura con relación a las vacunas anticovid.

Debido a que el intérprete de “Amante Bandido” se ha colocado en el ojo del huracán por su renuencia a vacunarse contra este virus, Toño consideraba que la experiencia que vivió tras recibir un doble trasplante de pulmón a raíz de las secuelas que le dejó su contagio de coronavirus haría cambiar de opinión a su colega, pero todo indica que el paso de los días ha hecho reflexionar a Mauri sobre el tema y así lo manifestó.

“Siempre va a existir la controversia y siempre van a existir los puntos de vista, yo creo que Miguel es una gente que crea sus propios juicios, también hablando con Miguel pues encuentras muchas cosas que

también son válidas, y yo me he dado mucho a la tarea de respetar muchísimo a las personas que decidan no vacunarse, yo respeto muchísimo su manera de pensar, como lo hago con todos, pero nunca nos hemos sentado a tocar el tema y yo creo que no se va a dar porque es un tema que no nos va llevar a nada”, dijo Toño en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Posteriormente, explicó más a fondo el por qué cambió de decisión. “Es muy válido no meterse en eso, no decir ‘¡ay!, pues mírame a mí, si no haces esto te pasa esto’, no es por ese lado, yo soy muy cuidadoso de ese tema, no solamente con Miguel, sino con mucha gente que se me ha acercado, si me han dicho, de repente ‘no, que la vacuna no sirve para nada’, yo creo que nada quien tiene que tomar su criterio, yo hablo basado en mi experiencia, y pues sobre todo que me gusta platicar y hacer estas entrevistas, es mi oportunidad de decirles lo que yo pasé por no haberme vacunado, porque en esa época no había las vacunas, si hubiera existido, me hubiera evitado este gran mal rato en mi vida”.

Por otra parte, Mauri decidió hablar de la bioserie en la que colaborará con Bosé, misma que se espera sea estrenada a fin de este 2022 y en la que el cantautor relatará diversos aspectos de su vida personal.

“Siempre se especula mucho, se dice, y se habla, pero ¿cuál es la realidad?, ¿cuál es la verdad ocultada por él?, porque él es el que está tomando la historia, es muy auténtica la serie, y habla de la relación con sus padres, más que nada, ¿cómo fue esa relación?, personajes que rodeaban a su familia, Pablo Picasso, sobre todo en lo personal él ha tomado la decisión de contar las cosas que él quiere contar a su manera, y bien, creo que son muy claras, no hace falta como ‘¡ay, no quiso decir! o quiso decir’, él siempre es como muy directo”, remató.