Ahorros en Caja Libertad no corren riesgo Mauricio Gutiérrez

Rumores sobre la empresa son “falsos” y no afectan al público ahorrador, afirma el Director General Adjunto Normativo y de Control

Por Sergio Hernández

Noticias

Los ahorros no corren riesgo, la garantía es que estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no existe ningún problema, es completamente seguro el hecho de que las personas confíen en esta empresa, y pueden acercarse a depositar su dinero, ataja Mauricio Gutiérrez Navarro Director General Adjunto Normativo y de Control de Libertad Servicios Financieros y redondea puntual sobre lo que se ha publicado en otros medios de comunicación: “es completamente falso”.

Pone sobre la mesa lo grande de Servicios Financieros (antes Caja Libertad): cabeza de sector, presencia en 23 estados de la república, más de dos millones de ahorradores –de tres generaciones- 62 años de experiencia, con una cartera de captación -recursos de ahorradores- sobre 9 mil millones de pesos. Y sobre Juan Collado evita hablar.

-¿Existe riesgo con el dinero de los ahorradores?

-No hay ningún riesgo hacia los ahorros de las personas, y esto es muy sencillo, nosotros somos una institución financiera regulada por las autoridades financieras, en especifico la Comisión Nacional Bancaria de Valores, así mismo para algunos temas, la propia CONDUCEF y el Banco de México, en ese sentido, nosotros financieramente necesitamos tener ciertos indicadores que le dan sanidad a la empresa, y por tal motivo el respaldo el dinero de nuestros ahorradores.

En especifico sobre los temas que se han comentado recientemente y sobre la parte pues que se manejó en algunos medios, pues comentarte que en primer lugar es algo completamente falso, y que además no afecta para nada a nuestro publico ahorrador, porque pues apenas es el inicio de un juicio que además de basarse en un documento apócrifo, pues apenas es el inicio, y demostrar que el que esta demandado que tiene la razón con las pruebas idóneas.

-¿Hay la certeza de que el dinero esta seguro?

-Si, por supuesto, como te digo, al ser una entidad regulada, nosotros estamos en constante revisión por parte de la autoridad, de la propia comisión, nos están incluso en este momento, tenemos algunas visitas donde revisan el manejo de la empresa, donde revisan todos nuestros procesos, donde revisan que todo marche, y cualquier alerta, cualquier situación que pudiera considerarse en su momento como un factor de riesgo, nosotros estamos obligados a corregirlo para el buen accionar, entonces, no existe ningún problema, es completamente seguro el hecho de que las personas confíen en esta empresa, en esta institución, y pueden acercarse a depositar su dinero.

-¿De haber algo malo alguien, ya lo hubieran detectado?

-Es correcto, mira, desafortunadamente no solo es algo exclusivo de Libertad, sino de muchas empresas, de muchas personas, cuando se tiene éxito, o cuando se alcanzan objetivos importantes (Libertad es cabeza del sector popular), es la principal suscriptora del país, por lo tanto, pues liderea y siempre tiene los ojos puestos ahí para bien o para mal, entonces, como te decía, cuando hay éxito, cuando hay liderazgo, cuando se cumplen tus objetivos pues a veces hay rumores, comentarios, que buscan desestabilizar o afectar, la realidad y lo que yo te puedo decir es que pues al final de cuentas, nunca ha habido ningún problema en Libertad, servicios financieros, en lo que fue en su momento Caja Libertad, con el ahorro de la gente, en realidad, y los hechos lo marcan, en este año estamos por cumplir 62 años, y rumores y situaciones pues desafortunadamente han pasado en distintas etapas, y la realidad es que nadie ha tenido nuca problemas con sus ahorros, eso te habla de una congruencia, una estabilidad, una fortaleza, y sobre todo un compromiso de honestidad, de responsabilidad y de trabajo, pues de toda la gente que colabora y que día a día hace su mejor esfuerzo para sacar adelante esta institución y proteger el dinero de nuestros ahorradores.

-¿Cuál es la fortaleza de esta empresa?

-Nosotros tenemos mas de dos millones de clientes, tenemos pues evidentemente una presencia muy importante en Querétaro y la zona del bajío, pero además, tenemos presencia en 23 estados la república, es decir, si sumas todos estos factores: 62 años, 23 estados y más de 2 millones de clientes, pues estamos hablando de una institución seria, profesional, con fortaleza financiera, de una institución con compromiso de servicio, y que pues evidentemente no se va a caer, ni va a tener alguna complicación por simple rumores o dichos de personas que pues quien sabe cuáles sean sus intenciones.

-¿Ubican ustedes de dónde vienen estos rumores?

-Mira, podemos tener muchos indicios o presumir muchas cosas, la verdad es que la certeza no se tiene, entonces seria comportarnos de la misma manera, y no es el estilo ni la ética de Libertad Servicios Financieros, entonces al no estar seguros realmente de donde viene y cuál es la intención real, pues sería temerario y deshonesto de mi parte podértelo decir.

-¿De cuanto representa el ahorro depositado en la empresa?

-Digamos del tema en particular, que quizá preocupa, o que había dudas, pues es el sector de la captación, es decir, la gente que tienen el dinero con nosotros, yo creo que es a la gente que acuden a por un préstamo, quizá no sea el caso de que les genere duda a través de una situación de la que se estuvo especulando; en términos aproximados, porque esto es variado y en el tiempo pues se va moviendo, yo te podría decir que nuestra cartera de captación, es decir, los recursos que tenemos de nuestro publico ahorrador, estamos hablando mas de 9 mil millones de pesos, entonces, es una cantidad como podrás ver importante, pero sobre todo, demuestra la confianza y la lealtad que tienen nuestros clientes en nosotros, y esa confianza y esa lealtad, lo cual estamos completamente agradecidos, pero también proviene de la experiencia que han tenido, hablamos nosotros de clientes que vienen de 1, 2, 3 generaciones, es decir, desde sus abuelos, sus padres, tuvieron su dinero en la caja cuando fue esta figura jurídica que ahora la tienen en la SOFIPO y demás, y que la verdad siempre se le respaldó, se les trato con seriedad, entonces, este numero se da por esa confianza, por esa lealtad de todos nuestros clientes, pero también porque ellos han recibido un buen trato, se ha tenido una buena experiencia, y sobre todo nuca han tenido alguna situación fraudulenta, o alguna situación que pusiera en riesgo su dinero ahorrado

-¿El tema del señor Juan Collado, es cosa aparte?

-Esa parte sinceramente ahorita quisiera no tocarla en esta entrevista.

-Si se busca Caja Libertad en Google, salen 45 millones de respuestas y sale el nombre del señor Juan Collado, por eso se lo preguntaba ¿Sí esto es una cosa que debe de quedar aparte?

-Si, bueno, ya sabemos que desafortunadamente las redes, y el propio internet pues cada uno sube información y se va acumulando distinto tipo de datos y de informaciones que no siempre son veraces y no tenemos manera, muchas de las ocasiones de corroborarlo.