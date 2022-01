Faltaron acciones en la DDHQ: Rogelio Estrada

El ex presidente del Colegio de Abogados se registró para competir por el cargo de Ombudsperson

Por Sergio Hernández

Rogelio Estrada dijo que no será complaciente con el gobierno cuando exista una violación al derecho humano y se afecte la dignidad, “saludaré con guante de tercio pelo, pero con mano de hierro cuando se tenga que hacer”.

Al inscribirse para ocupar la presidencia de la Defensoría de los Derechos Humanos, Estrada dijo que hará mesas de diálogo, de trabajo, avisaré cada que llegue una queja y si se puede resolver en la mesa con un diálogo, lo haremos; así le hicimos en la Comisión Nacional y nos dio resultados, un diálogo, una apertura, pero desde luego sin descuidar la queja y atenderla para que el quejoso logre justamente ese impacto de accesibilidad a los derechos humanos y de atención.

El candidato dijo que su balance de la Defensoria en tiempos de Roxana Ávalos, es que le faltaron acciones, ha faltado acciones de parte de la Ombudsperson saliente, ha faltado acciones de escuchar a la sociedad, porque hoy en día no se acompaña a la víctima, está alejado la defensoría de los derechos humanos de la sociedad, y eso desde luego lastima a los colectivos, lastima a la sociedad, deja mucho que desear.

–¿Cómo lo calificaría?

-Yo no lo calificaría como un mal balance, pero si con muchas acciones por hacer, a mi no me toca hacer una descalificación ni un mal balance. El diagnóstico es que, por hoy yo, y enfrento un reto, un reto que hay que superar.

–¿Usted es maestro del 1 al 10 que calificación le pone?

-Normalmente a mis alumnos les digo que se califiquen solos, hay una autoevaluación que ella debe tener, tan es así que yo lo único que puedo opinar, es que no busco la reelección, dijo, “no, hasta aquí llegue”, eso es un indicador, nada más.

Ante la petición de los colectivos pro derechos humanos de que están pidiendo que el puesto no sea proclive al gobierno dijo que él será duro, pero conciliara.

-¿Confías en la Junta de Coordinación Política (encargada del nombramiento)?

-Mira, estoy aquí porque confío en que pueden elegir al mejor perfil, están dadas las bases ara que así sea, hoy Sergio, te lo puedo decir abiertamente, se tiene la capacidad a la experiencia, se tiene todo para poder acceder a ser el próximo Ombudsperson, debe de haber confianza porque la dinámica de la convocatoria es otra. Si por supuesto, estoy consciente del riesgo que se toma por parte de los legisladores, pero también estoy consciente que la ciudadanía está participando, están convocando un debate la ciudadanía, vamos a ir al debate y ahí que se den cuenta quien es el mejor perfil, quien está preparado desde luego, y yo estoy preparado hoy física, mental y espiritualmente para dirigir la defensoría de los derechos humanos, confío en que este proceso sea limpio, transparente, pero sobre todo se elija al mejor perfil.

–¿Has escuchado que ya traen línea los diputados panistas?

-No, no he escuchado, hasta ahorita no he escuchado que haya línea, si hubiera escuchado que hay línea de los diputados para una persona, no me inscribo.

Dijo que puede influir el gobernador, si, claro por supuesto, pues es su estado, pero el que decide siempre, va a ser la ciudadanía, los riesgos van a ser altos, los diputados los ponen la ciudadanía y hoy por hoy la ciudadanía es la que decide.