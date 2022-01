Hay en Corregidora 78 asentamientos humanos

Por Laura Valdelamar

Noticias

La secretaria de Gobierno del municipio de Corregidora, Ana Florencia Maldonado Rodríguez, dio a conocer que existen 78 asentamientos humanos y de acuerdo a la ampliación del plazo por parte de la Legislatura del Estado, tendrán toda la administración para continuar con los programas de regularización en la demarcación.

“La ley de regularización tenía un término, una vigencia que hubiera acabado el viernes pasado, lo que sucede la legislatura retoma el tema, y amplía el plazo, por lo que vamos a tener todo este tiempo de la administración para poder entrar en los planes de regularización que contempla Gobierno del Estado de Querétaro, No son plazos, y sobre todo tenemos que partir de la autonomía municipal y que al final del día el tema de regularización propiamente lo lleva a cabo la entidad estatal o federal”.

Como municipio dijo la funcionaria, hacen el acompañamiento, pero al final propiamente la regularización en el término legal es llevado a cabo por la entidad estatal, reiteró que no es un plazo, sino más que nada se arregló esta ley para que pudiera tener la vigencia que se requería, “por lo tanto tenemos toda esta administración para continuar con nuestros programas de regularización en este municipio de Corregidora”.

De estos 78 asentamientos humanos, se pretende regularizar los más que se puedan, sin embargo dijo, cada uno tiene una particularidad, dependiendo de sus características, “no está en nuestras manos, ni en las dependencias estatales o federales que intervienen, porque puede ser ya sea Sedesoq, Iveq, Insus, o el municipio de Corregidora, no está en las manos nada más de las autoridades también dependemos mucho de los particulares, es por eso que estos procesos son tan complejos y tardados”.

Abundó que estos procesos requieren de la autorización del propietario original, que muchas veces no se encuentra, o ya falleció o está muy entrampado, posteriormente una debida organización de las mesas, por lo que hizo una invitación a las personas de estos asentamientos a participar en su mesa de colonos, su presidente de colonos para ir de la mano y lograr la certeza jurídica de su patrimonio.

Refirió que trabajan de manera incansable en coordinación con las dependencias y las puertas están abiertas para todas esas personas en Corregidora que estén en un asentamiento, que se acerquen a la dirección de Asentamientos Humanos donde les van a indicar paso por paso para comenzar su proceso, y sin la participación de la ciudadanía, no podemos avanzar.

Asimismo señaló que la dirección de Asentamientos Humanos se localiza en las instalaciones del CAM con teléfonos 442 209 6000, extensiones 7502, 2050, 8087, a donde pueden comunicarse para evitar que se junte la gente, ya que los espacios son reducidos y en atención a su salud y actuar con responsabilidad.

A pregunta expresa, Ana Florencia Maldonado, destacó que trabajan en conjunto las diferentes áreas para mantener una revisión constante en el municipio a través de rondines y evitar que se formen más asentamientos, porque además de los problemas que se dan, algunos de ellos no acaban de configurarse, sino que acaban en fraude para los ciudadanos que de manera confiada creen que pueden adquirir su patrimonio de una manera a un precio mucho más bajo y confían en esas personas que también se aprovechan de ellos.

Entre los asentamientos con los que trabajan son Los Pinos, que tiene 25 años que arrancó y no se ha podido concluir con su regularización, y en conjunto con Iveq, trabajarán en la segunda etapa que no habían podido avanzar debido a que los ciudadanos no se organizan y con la firma con la dependencia estatal pretenden acabar con Los Pinos.

Son Sedesoq, tenemos Ampliación 20 de Enero, La Mina, El Romeral, de los que acabamos de revisar, de Lomas de la Presa que ya se entregaron 53 escrituras, con Insus estamos tomando un poco más de tiempo por las características propias de esta entidad federal, está timando más tiempo, ahí tenemos Lomas Diamante, Praderas del Sur y Praderas del Bosque.

Asimismo agradeció la cercanía del gobernador del Estado con el municipio de Corregidora, ya que existe una coordinación interinstitucional, “aunque sabemos que en la federación tenemos puertas cerradas en cuando a presupuestos”.

Sobre los terrenos ejidales, destacó que es el Registro Agrario Nacional (RAN), quien se encarga del tema, únicamente el municipio tiene un acompañamiento.

“Nosotros entramos en un acompañamiento, acabamos de tener, como secretaria de Gobierno, una reunión con el delegado del Registro Agrario Nacional para solicitarle su apoyo en una comunidad, en un predio ejidal donde queremos que volteen los ojos de esa delegación a Corregidora”.