Talina Fernández estrena romance

Agencia México

La que decidió iniciar este año con un nuevo romance es la conductora Talina Fernández, quien en este momento disfruta de una relación sentimental con un hombre llamado José Manuel.

La presentadora mexicana reveló durante el matutino ‘Sale el Sol’ la forma en que una mujer se le acercó en un centro comercial para hacerla de cupido entre uno de sus familiares y ella.

“Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena… y carrito con carrito una güera divina me dice ‘tengo un tío que quiere contigo’… [le respondí] ‘¡no me digas!, ¿y cómo se llama?’… José Manuel, ya no digo el apellido, entonces le digo ‘pues los invito a tomar un café el lunes”, relató con una gran sonrisa la llamada ‘Dama del buen decir’.

Tras la llegada del Año Nuevo, Talina continúo convencida de conocer al galán en cuestión. “El lunes habla ella y dice ‘no puedo ir, se me rompió una mano… ¿quieres que pospongamos?’, [le dije] ‘¿para qué?, ya estamos grandes, podemos vernos a solas”.

Sin brindar más detalles del hombre en cuestión, pues hasta el momento se desconoce la edad y a qué se dedica, la presentadora finalizó el tema confesando estar complacida con su nuevo romance.

“Pero no nos paró la boca… así, ahora es el don José con el que vi una puesta de sol en el Hotel Flamingos (de Acapulco)”.

Esta no es la primera vez que Fernández provoca revuelo con sus declaraciones de romance, pues hace tiempo sorprendió al destapar la relación íntima que sostuvo en su momento con el cantante Julio Iglesias.