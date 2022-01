Dibujar la miseria humana

Roberto Serrato, el retratista forense que delinea el sabor de la muerte

Por Sergio Hernández

Noticias

Oler, ver, tocar, oír e irremediablemente quedarse con el sabor de la muerte, eso le sucede a un retratista forense, es una profesión con rango de oficio, una labor que da las “pistas” para resolver homicidios, violaciones, injusticias, así describe Roberto Serrato Silva lo que fue su trabajo durante 30 años y que lo llevó hacer su primer libro.

Vio y vivió en primera fila los cadáveres del Río Tula (por 1980) lo que lo llevó a pensar que lo había visto “todo”, pero cuando viajó a Tijuana comprobó la miseria humana. Dice que Dante Alighieri sin duda es ficción ante lo que ha encontrado. Sin embargo en sus 30 años de servicio “puedo decir que se han resuelto miles de casos”.

En su estudio, rodeado de oleos, acuarelas, esculturas, y con un fondo de danzón, Serratos muestra su obra escrita “Apuntes del Retrato Hablado” donde la portada es un autorretrato. Y sin más dice: el retrato hablado es la descripción física, fisonómica, de un sujeto, regularmente involucrado en un hecho de delito, un robo, un homicidio, una violación, un delito en general. Esto aportado por un testigo o víctima, que nos da las características fisionómicas del sujeto involucrado, para lo que se requiere una habilidad práctica psicológica, técnicas del interrogatorio, algo de Criminología.

Son características muy necesarias para poder sacar la descripción de un sujeto, se deben de controlar las emociones de un testigo, tranquilizarlo y hacerlo recordar un rostro que en su momento no pudo ver, y es que cuando una persona afectada por una emoción fuerte la misma mente se encarga de tapar ciertos recuerdos, entonces, esa barrera de contención es un recurso del cerebro para no dañar más a la persona, sobre todo en situaciones de violación.

Cuando a la víctima le preguntamos, nos dice que no recuerda los rostros, entonces, tenemos que usar el recurso de la psicología, tranquilizarlo y guiarlo paso a paso, poco a poco el suceso que es muy desagradable, vamos sacando recuerdos poco a poquito, requiere mucha habilidad, espacio y tiempo, y ser bastante tolerantes con las ideas de la persona que piensa que cree no ha visto gran cosa. Y van saliendo recuerdos que aparentemente no tenia.

Dice que normalmente el artista o retratista no quiere verse involucrado en hechos tan fuertes cómo reconstruir un rostro, un cadáver, regularmente el artista normalmente quiere estar involucrado en lo bonito, en lo bello que es la pintura, lo que ha generado que el retrato hablado ha esta rezagado, porque no le han dado la importancia debida, aquí en Querétaro hay un solo dibujante, el de la Fiscalía; cuando debería haber al menos 5 personas que se dediquen a ello, para poder trabajar todos los asuntos en el momento oportuno, porque ahora ocurren tantos hechos y tan variados que una sola persona no puede trabajar todos esos casos.

-¿Qué pasa cuando no tenemos una persona profesional en esa área?

-Pues que no se resuelven los asuntos, hay muchísimos asuntos que no se resuelven, porque no se trabaja adecuadamente.

-¿Fotografiar cadáveres no es cualquier cosa?

-No, debería de haber expertos en el área de fotógrafía forense, pero ahora se le deja todo el criminalista, el criminalista tiene que hacer todo ese proceso, y obviamente el criminalista no es fotógrafo, y obviamente tampoco ha sido capacitado para tomar fotografías. Cuando las autoridades no logran saber a quién corresponde el cuerpo, que posiblemente fue asesinado, menos van a saber quién fue el victimario, y queda impugne, el daño es inmenso para los deudos, pues nunca saben el paradero de un ser querido; es la muerte día con día estar esperanzados que si estará en algún lugar, se le está martirizado a diario: que si fue secuestrado, que si ya murió, esa incertidumbre daña a toda una familia, y luego por ende a la sociedad, y un sujeto queda impugne de su crimen, y sigue haciendo de las suyas, pero por no llevar un procedimiento adecuado para la identificación de un cuerpo.

“Yo me recuerdo en mis tiempos, hacía un dibujo forense, pero tenia que valerme por una buena fotografía, y ante la ausencia de un buen perito, fotógrafo, yo tenia que hacer el trabajo, pero había tiempo, me daba mis mañas para trabajar la fotografía, para limpiar el cadáver, para restaurar las heridas, para peinarlo, maquillarlo, y luego fotografiarlo, y sobre esa fotografía hacer un dibujo forense, es un dibujo reconstructivo, entonces ese dibujo reconstructivo se publicaba a los 2 o 3 días en los medios, sobre todo el periódico Noticias que era el que nos ayudaba muchísimo, a los 2 o 3 días lo publicaban y no faltaba quien ese mismo día ya estuviera llamando para para ir a identificar el rostro, puede ser mi vecino, o el vecino vio la fotografía y va con la familia y ya vio donde posiblemente estuviera”.

–¿Cuántos dibujos habrás hecho?

-Más de 27 mil retratos. Agarré no sólo el lápiz para reconstruir 27,000 rostros distintos, pues hay otros materiales: trabajé en color porque había un poco más de tiempo, aun así ya en esos años ya reclamaba a alguien que estuviera conmigo 2 o 3 personas que estuvieran conmigo, o mínimo otro, pero ahora sigue solamente una persona. Y por ello hice “Apuntes de retrato hablado”, en consecuencia de que quería difundir esta información que lo tuvieron todo el que quisiera un recurso, como un catálogo del rostro humano, para que lo pudieran utilizar jueces, policías, peritos, médicos forenses que pudieran reseñar un rostro cuando hacen sus reseñas en su dictamen médico, en su dictamen pericial, pero también cuando llegue a los tribunales un asunto donde se vea involucrado una fisonomía y que no se equivoquen y sentencien a una persona que no tuvo nada que ver en el hecho; sirve para mucho, identificar un rostro, un cuerpo, de un personaje que está involucrada como asesino, violador, ladrón, o para la búsqueda de una persona que anda perdida.

–¿Qué pensaba cuando dibujabas a alguien que había cometido un delito?

-Lo primero es que trataba yo de escudriñar si lo que ocurrió era una verdad, porque había veces que gente que especulaba o fantaseaba, o te estaba engañando, y no había tal sujeto, sobre todo en situaciones de auto robo, o el homicida te quiere engañar. Es una responsabilidad grande, y en ese momento lo que quieres es llegar a una verdad, a una verdad muy objetiva, casi te quieres meter en el pensamiento de la persona, estás viendo sus rasgos, sus ritos, esos gestos momentáneos, instantáneos, esos gestos que involucran a una persona en que si está diciendo una mentira o una verdad, ves sus ojos, ves sus señas, ves su nariz, ves los ritos que hace, unos ritos tan espontáneos que apenas se pueden percibir, pero eso te está dando una referencia si pudiera estar mintiendo.

–¿Dormía en ese proceso?

-Claro, pues yo trabajé asuntos de homicidio, yo iba a los lugares de los hechos a hacer mediciones es un plano del lugar de los hechos con mediciones.

–¿Dante Alighieri se te queda corto?

-Pues, no, yo creo que aquello es tremendamente fantasioso. Entrevisté gente, trabajé cadáveres, por ejemplo, los del Río Tula, que tuve que decapitar cabezas para rescatar el cráneo y trabajar sobre él.

-¿Cuántos casos se resolvieron a partir de un dibujo? Sin modestia, digo.

-Muchísimos, no sé realmente, pero sí fueron, podría decir miles, en 30 años fueron muchísimos, gracias al retrato hablado se identificaba un violador, gracias al retrato hablado se identificaba una persona que se robó a un niño, gracias al retrato hablado se identificaba a un criminal, a un asesino.

-¿Andabas entre la miseria humana?

-Entre la podredumbre de los cadáveres, porque estuve en el Distrito Federal trabajando cadáveres agusanados ya de meses, por ejemplo, los del río Tula; y aquí pues llegaba un cadáver agusanado no identificado, pues a limpiarlo, a buscar vestigios de identidad, cosas que los médicos no hacían, yo volteaba el cadáver, les veía las uñas de los pies, las plantas del pie, en las palmas de la mano.

–¿Cómo vives con eso?

-Contento y satisfecho. Yo tenía mucho sueños recurrentes de violencia de cadáveres que me agarraban y me perseguían, pero era parte de lo que estaba viviendo.

–¿Si podía comer?

-Comía cuando mis primeros trabajos, te voy a decir… un día que trabaja un cadáver del río Tula lo decapité por órdenes de Ramón Fernández Pérez le decían que era una “vaca sagrada” de la criminalística, era director del médico forense del Tribunal Superior De Justicia del Instituto Federal, hubo 14 cadáveres del río Tula, yo estuve trabajando algunos cadáveres, y cuando me dice tienes que tenía que decapitar el cadáver número tal, y limpiarlo de todo el tejido blando que ya era tejido negro; y cuando hago eso, yo tenía que pedirle perdón a Dios por lo que estaba haciendo, sentía que estaba profanando un cuerpo, lo decapitó, agarró la cabeza porque era un sujeto muy alto, de una cabellera muy espesa y pelo lacio muy largo, agarré la cabeza y ahí me tienes en el sótano subiendo a dónde se hacen las autopsias. Empiezo a trabajar el cadáver, le salía como chapopote pero con unos gusanos como los de las gallinas ciegas, trabajan al estilo del rastro municipal, me vi con quitándole tejidos blandos, la cabellera, el cerebro que todavía lo tenía, limpiando el cráneo a pura cuchillada.

Ese día no comí, bueno, trabajé el cadáver, salí de ahí del forense con una peste terrible, porque los olores son diferentes de acuerdo a los días o meses que ha estado en descomposición el cadáver. Era de mis primeros trabajos estoy hablando del 80 u 81 por ahí, entonces cuando salgo del forense aventé mi bata, mis guantes, mi cubrebocas, llegué al hotel a bañarme con agua bien caliente, mucho jamón, me puse loción y seguía oliendo a cadáver, a putrefacto, un olor desagradable; a las 11 de la noche salí del hotel, y me fui a buscar algún medicamento porque tenía dolor de cabeza y náuseas, seguía oliendo a cadáver, carne putrefacta, a pesar de que yo estaba limpio; lo que hice fue irme a una cantina cuando escuché una canción, creo por ahí me llegó el mensaje de “tómate algo”, tuve que echarme unos vinos generosamente servidos, escuchar la música y a las tres de la mañana a comer taquitos de seso, buche, y unas cervecitas bien dadas, a partir de ahí perdí esas náuseas, ese horror a los cadáveres porque tenia que perderlo, sabía que se venían cosas fuertes…

–¿Has visto de todo?

-Yo creo que no de todo, porque fui a Tijuana a una conferencia, invitado ahí por una asociación de peritos, entre ellos había psicólogos, antropólogos, peritos, incluso psiquiatras, había muchas personas involucradas en ese ambiente; entonces, cuando llego a Tijuana pues estaba en su apogeo las muertes de mujeres, donde destazaban cadáveres, les cortaban la cabeza, les quitaban todo el cuero cabelludo, les cortaban la cabeza, cortaban los testículos, se los ponían en la boca, los clavaban en unas estacas con los brazos cruzados, yo no había visto esa violencia, yo pensé que ya había visto todo, y que voy viendo todos esos cadáveres de esa manera con rituales satánicos, entonces, pues uno nunca acaba de ver todo…