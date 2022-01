Beckham, Zidane, Rivaldo y Ronaldo, los referentes de Griezmann

Fuente de la imagen: GETTY IMAGES

Antoine Griezmann tiene al inglés David Beckham y a su compatriota Zinedine Zidane, como sus ídolos futbolísticos, así lo dijo en una entrevista con la casa de apuestas de fútbol Betway en la que además analizó su presente y lo que aspira con su vuelta al Atlético de Madrid.

A pesar de que tanto el inglés como el francés jugaron y fueron figuras en el archirrival del colchonero, el Real Madrid, Griezmann no advierte ningún problema a la hora de citarlos como sus máximos referentes futbolísticos.

Zidane está considerado como una leyenda del Real Madrid, club con el que ganó, como entrenador, tres Copas de Europa de forma consecutiva, entre 2015 y 2018, justo los años de su mayor esplendor con el Atlético de Madrid.

Dos de esos tres campeonatos blancos en Europa, Zidane le ganó la final al Atlético de Madrid, conjunto donde militaba Griezmann.

Pero no son los únicos, el francés también habló del fútbol sudamericano, en particular de los brasileños. Consultado sobre ¿Quién es su ídolo brasileño?, no titubeó al responder: “Neymar y Coutinho, que me encanta como persona”.

Agregó que Rivaldo y Ronaldo fueron jugadores increíbles, “Brasil siempre saca unos cracks cada año y Brasil es una selección a la que te gusta ver por la tele”.

Más allá de sus referentes históricos, el presente de Griezmann pasa por el conjunto colchonero, al que llegó en el verano del 2021 para una segunda etapa y sobre sus compañeros actuales también tuvo palabras de elogio.

Consultado sobre ¿cómo es jugar con el portugués Joao Félix y con el uruguayo Luis Suárez?, aseguró que jugar con ellos es más fácil, “son jugadores con los que apetece jugar, con ellos haces un desmarque y sabes que la pelota te va a llegar porque tienen un pie increíble”.

Para Griezmann, “Luis es un matador del área, todo lo que cae en el área le cae a él y casi siempre es gol”. Sobre el portugués Joao Félix, agregó que “es un jugador extraordinario, mucho talento, muy joven, si sigue trabajando como lo está haciendo llegará muy lejos”.

Ni qué decir las palabras del francés hacia su entrenador, Diego Pablo Simeone.

“El Cholo Simeone es el entrenador que más me conoce, tengo una relación increíble con él”, aseguró el francés, quien alabó el trabajo del Cholo en el equipo colchonero, “ha estado siempre luchando con los mejores en la Liga Española o en Europa y ha llevado al club a lo más alto posible”, reconoció.

En poco más de diez años al mando del Atleti, Simeone ha logrado dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa, y a nivel continental, dos Ligas Europa, dos Supercopas de Europa, además de dos subcampeonatos en Liga de Campeones.

