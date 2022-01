A raíz de la disputa del gobierno federal con la empresa española Iberdrola

Por Sergio Hernández

Ante la disputa del gobierno mexicano con la empresa española Iberdrola, dos empesas –de 455 que podrían correr riesgo en el país- podrían carecer de luz y con ello afectar a más de tres mil familias, pero más allá de todo, se afecta la calidad de vida, dijo el presidente de la Canacintra, Jorge Rivadeneyra.

“Algunas de las empresas que podrían verse afectadas son las papeleras Bio Papel y Kimberly Clark, es un escenario de preocupación, esto es de forma adicional a la propia reforma eléctrica, pues la autoridad federal tiene organismos como la Comisión Reguladora de Energía. Es un escenario que debe de preocuparnos, ahora bien, en ausencia de la reforma que no ha pasado todavía, yo creo que la autoridad debe de mostrar flexibilidad”.

A raíz de un reporte donde 455 empresas del país podrían caer en crisis eléctrica a raíz de la situación con la empresa Iberdrola, Rivadeneyra dijo que en San Juan del Río están asentadas dos de esas empresas: Bio Pappel y Kimberly Clark.

“Estamos hablando de 3 mil empleos aproximadamente, pero no nada mas son los empleos, es el bienestar que generan esas empresas, cuadernos, papel de baño, estamos hablando de un asunto de calidad de vida para todos los mexicanos, el hecho de que pararan esas empresas ya pone verdaderamente en peligro el modo de vida de los mexicanos, si es que se van a algunas de esas empresas, si tuvieran algún recorte de energía, entonces, otra vez me parece que la autoridad debe de mostrar flexibilidad”

-¿Sí hay motivo de preocupación en la industria?

-Sí, por supuesto, desde que arrancó todo el tema este de la nueva reforma eléctrica, claro que hay preocupación, he de reconocer que si hay algunos temas de la reforma anterior que eran abusivos, entendemos que haya algunos temas de la administración actual que si están viendo con claridad que hay unos temas que no estaban bien, y nosotros reconocemos eso. La reforma anterior tenía algunos temas que corregirse, pero, no todo lo que estaba en la reforma estaba mal, hay que seleccionar que estaba bien y que estaba mal, para hacer una nueva reforma.