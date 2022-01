MAITE Perroni y el productor Andrés Tovar protagonizaron una candente sesión de fotografías.

Agencia México

La actriz Maite Perroni y el productor Andrés Tovar protagonizaron una candente sesión de fotografías que impactó a sus seguidores de redes sociales.

Tras la controversia que vivieron el año pasado al confirmar su noviazgo luego del divorcio de Tovar con la actriz Claudia Martín, en esta ocasión la también cantante subió la temperatura en Instagram al colocar tres imágenes junto a su novio.

En la primera foto Maite Perroni aparece bastante seria frente a la cámara presumiendo lo linda que es. En la segunda se observa a Andrés Tovar rendirse ante la belleza de su novia abrazándola de su diminuta cintura mientras ella lo contempla sujetándose a su cuello.

Sin embargo, la tercera instantánea es la que ha dado más de qué hablar entre los internautas, pues muestra como al parecer a Tovar se le fue la mano y le levanta la falda a la ex RBD, dejando al descubierto su ropa interior.

Además del collage, la protagonista de telenovelas destacó que este año viene con todo y sin temor a las críticas colocó el siguiente mensaje: “My body, my Instagram and my life … 2022 (Mi cuerpo, mi Instagram y mi vida… 2022)”.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, y además de los más de 200 mil me gusta, un sinfín de mensajes destacando su valentía y sensualidad acompañan las fotos de Perroni.

Por su parte, Andrés empleó sus historias de Instagram para corresponder el amor de Maite expresando: “Es tan hermoso cuando conoces a una persona y de la nada comienza una gran amistad, y crece y después de un tiempo, te enamoras. Y oh, es aún más hermoso cuando el amor es correspondido y solo puedes pensar: conocerte fue lo mejor que me pasó, ¡tengo suerte de tenerte! Te amo por mil más”.

De esta manera, la pareja deja ver que más allá de las reacciones que su relación sentimental pueda causar, ellos se encuentran felices, enamorados y disfrutando de este gran momento.