¡Están furiosos con Adele!

Agencia México

Adele enfrenta una gran polémica ante la suspensión de sus presentaciones de residencia en Las Vegas, pues de acuerdo con Daily Mail, existen fanáticos furiosos con la noticia y exigen que la cantante les reembolse su reservación de hotel y boletos de avión por haber dado el aviso a tan solo 24 horas de su primer show.

“Lo siento, pero mi ‘show’ no está listo. La mitad de mi equipo tiene Covid-19 y es imposible hacer el espectáculo”, fue el mensaje con el que la cantante dio el anuncio en sus redes sociales, pero parece que esta explicación no fue suficiente, ya que según el medio, los seguidores de la intérprete de ‘Rolling in The Deep’ afirman que volaron no solo desde otros estados, sino de lugares como Canadá, México y el Reino Unido para poder verla en vivo.

Conjuntamente, hay información de que muchos de los incondicionales de Adele estaban en pleno vuelo cuando la artista dio la noticia de cancelación, por lo que se quedaron varados, indignados y decepcionados.

“No es bueno para Adele y creo que ella lo sabe. Su respuesta parecía muy auténtica. Supongo que depende de si los fanáticos creen su palabra”, dijo el experto en relaciones públicas Mark Borkowski a Daily Mail.

Asimismo, otras personas han señalado que como las fechas serán pospuestas será imposible que les regresen el dinero de su entrada, la cual oscilaba entre 85 y 12 mil dólares; además de que tendrían que reservar vuelos y habitaciones de hotel por segunda vez para cuando se anuncien las nuevas fechas

“Sé que no podré salir del trabajo para regresar, sé que no podría permitirme regresar. Este viaje ha sido una colección de regalos de Navidad y cumpleaños, además de ahorros”, dijo un fanático de Carolina del Sur sobre el posible aplazamiento de los espectáculos.

Otro fan de Canadá añadió: “Perdimos una gran suma de dinero en boletos de avión y hoteles para venir a verla por nada, bastante inaceptable que un equipo de producción multimillonario pudiera quitarle la ilusión a las personas que volaron y se arriesgaron a contagiarse de Covid porque su ‘show’ no estaba listo”.

“Ella es conocida por su voz, por lo que a mí respecta, simplemente la hubiera disfrutado sentada en un banco cantando. Absolutamente inaceptable, no han mencionado nada sobre compensación por los gastos de viaje que tuvimos”, añadió.

Pese a que Adele explicó que esta situación se suscitó porque varios miembros de su equipo de producción estaban infectados de coronavirus, el medio Radar reveló que la verdadera razón sería que la artista está convertida en una diva.

“Adele pospuso su residencia debido a ‘COVID’, lo cual es cierto. Pero realmente odia toda la creatividad, también sigue cambiando el curso del espectáculo. Los empleados trabajan literalmente 18 horas al día en Las Vegas. Simplemente no deja de agregar y quitar cosas”, dijo recientemente una fuente familiarizada con la situación al portal sobre la aparente actitud de la estrella de la música con sus colaboradores.