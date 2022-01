Ex de Campomanes niega ser violento

EL ARTISTA negó cualquier señalamiento en su contra.

Agencia México

A más de 6 meses de que Fabiola Campomanes asegurara que su expareja Jonathan Islas fue vinculado a proceso por violencia familiar, pero él seguiría en libertad, ahora el actor da su versión del caso.

Durante la entrevista que concedió al programa Hoy, el artista negó cualquier señalamiento en su contra, además de recalcar que no tiene deudas pendientes con la ley.

“Eso ya está terminado, ese caso ya está más que cerrado, muchas veces son especulaciones o cuentos que quieren ser manipulados”, dijo Islas destacando que el proceso legal ya finalizó.

Ante la pregunta directa sobre si hubo violencia de su parte contra Fabiola Campomanes, Islas replicó: “Lo único que hice fue un reclamo por haber, en ese momento yo, haber recibido un golpe, pero no, yo estoy bien, y te digo, uno aprende y uno se hace más fuerte”.

Finalmente, Jonathan manifestó que a pesar del incidente que vivió con su famosa ex no le guarda rencor, además de que aprendió mucho de esa experiencia.

“Ahora sí que el que nada debe nada teme, estoy perfecto, estoy agradecido con lo que haya pasado, porque todo es un aprendizaje para mí. Yo no soy una persona rencorosa, yo no juzgo a nadie, tengo una carrera muy limpia, nunca me he colgado de la fama de nadie”, remató.

Como se recordará, hace más de dos años el actor acusó a Fabiola Campomanes, su entonces pareja, de supuestamente estar drogada y haberlo golpeado.

En los videos compartidos en Instagram mostró su cara con heridas por los aparentes golpes que le había propinado la actriz. No obstante, Campomanes aseguró que era mentira y reveló su propia versión.

De acuerdo con Fabiola, ella se encontraba en una fiesta a la que no fue invitado Jonathan, pero él llegó en estado de ebriedad y la comenzó a agredir.

Para no hacer el asunto más grande, la actriz prefirió irse a su casa en taxi, pero Islas se subió con ella y llegaron hasta el departamento, lugar donde la violentó.

Tras los videos del actor en redes, Fabiola decidió terminar su relación con Jonathan y denunciarlo por violencia familiar ante las autoridades.