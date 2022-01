¡Serán papás!

ÁBREGO denunció haber sido discriminada por el personal de una aerolínea, quienes se negaron a documentar a su mascota.

Agencia México

La actriz Sugey Ábrego aseguró que en este momento ya se encuentra junto a su perrito de compañía, que le ayuda a controlar los ataques de ansiedad que padece, pero no pudo viajar a Canadá, luego del incidente que vivió con una compañía aérea.

Recientemente, Ábrego denunció haber sido discriminada por el personal de una aerolínea, quienes se negaron a documentar a su mascota, pero lo peor del caso es que los empleados prefirieron darle paso a una mujer extranjera que llevaba alrededor de diez perros, esto debido a que la empresa recibiría más cantidad de dinero por su traslado.

Sin embargo, en esta ocasión la artista manifestó estar mucho mejor, pero destacó que no descansará hasta que su caso tenga justicia.

“Los perros son nuestra unión al paraíso. No conocen los celos, el mal o el descontento. -Milan Kundera. Muchas gracias a cada persona por su esfuerzo y apoyo #support amigos, medios, compañeros desconocidos y seguidores”, inició su mensaje.

Sobre la respuesta de la empresa aérea, Sugey comentó: “Gracias a la supervisora Lorena Oceguera – jefa de turno que me asistió, calmó y entendió porque ya no deseaba volver a volar con ellos, en @Aeromexico, al sr. YURI Cerón de reclamo de equipaje que aún con la información de documentación de #Lokicollie en el vuelo am616 a Toronto me escuchó y lo busco en plataformas, si me hubiera ido al hotel a esperar a que lo regresaran de Toronto hasta hoy a las 6 am tal vez si se hubiera extraviado para siempre”.

Pero recalcó: “¿Quién lo puso ahí? ¿Quién no avisó dónde lo dejaron? ¿Quién confirmó que sí iba en vuelo? Son una serie de errores que me provocaron casi 12 horas de angustia y llanto como vieron, más los errores por cancelación, por una prueba solicitada que no realizó correctamente @lapi por la que entendí que no podía abordar por segunda vez. Esto habla del caos que esta pandemia ha llevado a muchas empresas a quebrar. Sin tantas personas de por medio hoy no hubiéramos despertado a lenguetazos y entiendo porque aerolíneas como Delta dejaron de llevar mascotas y también el argumento de muchos de uds de porque llevar a una mascota y hacerla pasar por eso y en efecto No viajaremos sino vamos juntos, aprendimos que así como #loki me contuvo antier yo le debo corresponder como ayer buscándolo y esa lealtad nos unió otra vez”.

Finalmente, la actriz y conductora advirtió: “Por supuesto como me conocen procederé y con apoyo de mi equipo enviaremos las cartas correspondientes a La Asociación Federal de Aeronáutica Civil, a la dirección de @aeromexico porque lo que no se registra No sucede sino hay un reporte y seguir sumando a la denuncia en @profecomx para que los animales de #soporteemocional o #asistencia tengan #garantías y no sean tratados como #equipaje porque no deseo que esto lo sufra otra persona con su mascota sin distinción. Bonito, bonito, bonito fin de semana.”.