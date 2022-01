Somos solteros

Aleida Núñez

Agencia México

Aleida Núñez decidió poner fin a la polémica en la que se vio envuelta en días pasados, luego de darse a conocer que estaría saliendo con un empresario originario de Texas, al que conoció a través de su página de internet y quien recientemente se la llevó de viaje a Dubai.

La actriz mexicana de 40 años negó tajantemente haber iniciado un romance con el hombre identificado por una publicación como Bubba Saulsbury de 51, y explicó cómo es que lo conoció, desestimando que lo hubiera hecho por internet.

“Creo que hay algunas cosas ahí que están fuera de contexto, yo no lo conocí vía internet, a mí me lo presentó una amiga en común, nos conocimos en octubre, y ahí él empezó a venirme a visitar a México”, explicó Núñez en la entrevista brindada al programa ‘Venga la Alegría’.

De la misma manera, la artista aclaró que ella ya tenía planeado su viaje al país de Oriente Medio, y no fue un regalo que esta persona le brindó, e incluso aseguró que tomó con humor el término con el que llamaron a su amigo.

“Se dio la situación de que yo tenía justo programado irme a Emiratos Árabes y a Turquía, él me dijo que tenía unos días libres y pues nos íbamos juntos, a mí no me gustaría abundar respecto a su empresa, obviamente, más allá de lo que tenga o no, conmigo se ha portado muy bien, me ha tratado muy bien, es todo un caballero y creo que ese término que usaron pues ¿qué te digo?, obviamente me da risa”, detalló.

Por último, Aleida confesó que su amigo está dispuesto a hacer lo que ella le pida para aclarar el tema, aunque subrayó que ambos están solteros y no tendrían problemas en iniciar un romance con él.

“Me dice que sí es necesario hacer algo para obviamente aclarar todo, que todo esté bien y que obviamente no afecte mi imagen ni nada, o sea que él está dispuesto a hacerlo porque él es una persona, es soltero, yo tengo bastante meses que estoy soltera, libre y creo que una cosa es salir juntos y otra cosa es que después se puedan decidir otros pasos más, realmente después de mi separación solamente he tenido otra pareja que también conoció a mi hijo, estuve más de dos años, si en algún momento decidiera otra vez establecer algo con alguien, obviamente se lo haré saber principalmente a mi familia, a mi hijo, o si algún día me vuelvo a enamorar o a estar bien con alguien pues por supuesto que creo en el matrimonio”, culminó.