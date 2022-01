El agravio a periodistas es un problema creciente: Rogelio Estrada

Rogelio Estrada Pacheco, aspirante a la DDHQ.

Por Luis Montes de Oca

Noticias

El ataque a periodistas —suelta Rogelio Estrada Pacheco durante la charla— es un problema creciente y un atentado a la libertad de expresión, pero es uno de los muchos problemas que tenemos en México, como pueblo, como sociedad como la situación de los migrantes, la trata de personas, la salud y la educación. Me ha tocado defender a los periodistas, muchas veces sacarlos de las celdas por faltas menores y un abuso de poder.

En este nuevo intento por presidir la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), el abogado y maestro en Derecho por la UAQ, quien tiene la especialidad en Derecho Penal por la misma UAQ, señala que su interés es en principio porque tiene el perfil académico, el conocimiento y la experiencias, pero también porque desea vivir en una sociedad donde se respeten los Derechos Humano, porque busca pugnar por un organismo autónomo, libre, una DDH que sea un puente entre los gobernados y el gobierno si tener dependencia ni ligaciones, ser un ombudsperson de la pie…

“Llevo 30 años trabajando en estos temas, fui coordinador regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán y Aguascalientes durante 2021 y 2021 —de os estados con mayor violencia en el país—,

también serví como director general de quejas en la misma CNDH y director general del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, también dependiente de la CNDH.

Entonces —agrega el también columnista y colaborador de la columna política Los Hijos de la Corneta, de esta Casa Editorial, si he servido a mi país si he trabajado en el ámbito internacional, pues lo que más me gustaría es poder servir a mi pueblo (Colón) a mi estado y a los 18 municipios, porque considero que están abandonados no se les ha dado un servicio expedito y eficiente, porque en las visitadurías hace falta un médico, un criminólogo, un psicólogo para que puedan dar un mejor servicio, un servicio interdisciplinario para mejor atención y eso es por lo que hay que pugnar, hay que pugnar por un mejor presupuesto, porque hace falta el recurso para tener un trabajo eficiente.

—¿Hace falta la figura del Habeas Corpus en México o está implícito en nuestras leyes? y lo preguntamos en referencia a los ataques a periodistas, sobre todo en esta época que nos toca vivir y que como dices, los has sacado de las celdas donde estaban sin justificación.

—sí, es una época complicada, se está pagando con la vida el ejercicio de la profesión de periodista: el Habeas Corpus, es lo equivalente en México a la primera audiencia de control de detención de la persona, pero es más extensa esta garantía constitucional y de respeto al Debido Proceso y los Derechos Humanos.

—Desde tu experiencia… ¿hay tortura en Querétaro?

—Querétaro es un estado sano y el gobernador Mauricio Kuri González, ha aplicado recursos y apoyo a las dependencias para que el personal esté capacitado, para que los elementos, como los mandos sepan que hacer y cómo actuar a fin de no caer en excesos.

—¿Trata de personas…¿hay en Querétaro?

—Sí —no duda en la respuesta— y lo vemos en los niños en los cruceros, los que venden o piden limosna, los que limpian parabrisas o cargan a sus hermanos menores, eso es trata de personas y está tipificado.

Rogelio Estrada Pacheco refiere también a los colectivos, indica que lo menos que se puede hacer es escucharlos y también recibir su ayuda porque es gente dispuesta a trabajar y trabajo es lo que hace falta. Ellos están organizados y deben ser tomados en cuenta. Finalizó.