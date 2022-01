Triunfo de los Grizzlies sobre los Strangers en juego de basquetbol

Victoria de los Grizzlies ante Strangers en Básquetbol Varonil.

Correspondiente a la Liga Libach de san Juan

POR MANUEL JIMÉNEZ

Los Grizzlies le ganaron a los Strangers al derrotarles por 26 puntos contra 23, en partido de la categoría Segunda Fuerza Varonil de la Liga Libach de Basquetbol de San Juan del Río, en la cancha exterior del Cecuco.

Aunque no fue un triunfo fácil ante un rival bastante incomodo, al final los Grizzlies lograron imponerse con tres puntos de diferencia en el marcador, pues el equipo de Strangers no hizo un mal partido, pero le faltó efectividad a la hora de buscar encestar y tuvieron que cargar con la derrota.

Desde el inicio de este juego los Grizzlies mostraron soltura dentro de la cancha, dejando entrever las ganas de ir al frente en busca de anotar, mientras que los Strangers en un principio se vieron más cautelosos y fueron los Grizzlies los que se fueron despegando en el score al marcar más puntos.

Al termino de los dos primeros cuartos del cotejo los Grizzlies sumaban 13 puntos contra 8 de los Strangers, lo que parecía tomar rumbo para el triunfo del conjunto de Grizzlies, pero todavía quedaba la mitad del partido para que Strangers intentaran regresar y luchar también ellos por ganar el juego.

Pero los Grizzlies no bajaron el ritmo de juego que desde el principio tomaron, además de no pensar que ya tenían en la lona a los Strangers, por lo que no escatimaron para seguir buscando el tablero rival y continuando con la suma de más puntos.

Los Strangers no pudieron ya recuperarse ante sus los rivales y al final del partido el marcador indicaba 26 puntos contra 23 a favor de los Grizzlies, siendo estos los triunfadores de este partido de básquetbol varonil de la Liga Libach, en su categoría Segunda Fuerza, en San Juan del Río.