Alrededor de 150 locatarios del mercado Juárez serán removidos por obra

Por Josefina Herrera

Noticias

Tras dar inicio los trabajos de remodelación del mercado Juárez, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, indicó que tanto locatarios como tianguistas contarán con su apoyo para seguir ofertando sus productos en lo que termina la obra.

Cabe mencionar que desde el 15 de enero se iniciaron con los trabajos de remodelación, esto con una parte del exterior, pero será a partir del 14 de febrero que se comience a trabajar en el interior del mercado, por lo tanto alrededor de 150 locatarios tendrán que ser removidos para darle continuidad a la obra.

Al respecto, el alcalde refirió que con este proyecto no se pretende afectar la economía de ningún comerciante, por lo tanto se estará buscando la manera de acomodarlos para que sigan trabajando durante este proceso.

“Ustedes se dieron cuenta, se tomó parte de la vialidad de artículo tercero si no me equivoco, frente al propio mercado para ampliar la zona del tianguis, no afectará el comercio o a la familia sanjuanense porque todos los comerciantes del tianguis son familias de San Juan del Río, y hoy la economía que más bien debemos cuidar en tiempos de la pandemia, es la economía familiar, en la plaza que se tiene en el patio o la plaza que se tiene a un lado del mercado Juárez se instalará una estructura metálica para hacer el mercado ahí, es decir los locatarios solamente tendrán que mudarse temporalmente mientras los trabajos de ingeniería civil se realizan para poder tener un mercado Juárez, yo así lo diría, no es una pequeña remodelación, es prácticamente un nuevo mercado, un relanzamiento del mercado Juárez, y seguramente será en los primeros días de febrero cuando se hará la mudanza”.

En este sentido, explicó que se está haciendo el esfuerzo por parte del municipio para que todos los locatarios puedan estar en un espacio de manera provisional, pues la estructura que se colocará para ellos será movible, sobre todo para los giros más complicados, como son carnicerías, venta de lácteos y todo lo que tiene que ver con refrigeración, así como las fondas.

“Se instalarán de manera provisional a los locatarios, simplemente vamos a moverlos, se tiene calculado que los siguientes cinco meses una vez que se arranque la obra, ya una vez que los locatarios salgan los riesgos se disminuyen porque se va a empezar a desmantelar primero la techumbre con lo que hoy cuenta, la vieja techumbre, porque todo prácticamente en el mercado será nuevo, por eso hicimos el ejercicio el fin de semana pasado los espacios y tuvimos que tomar una arteria, una vialidad que está a un costado de la vía, que es artículo tercero, en ese tramo frente al mercado, es decir, no restringimos la economía de los comerciantes porque entendemos que tienen esa necesidad de ese día de venta fuerte”.