Cierre en juzgados fue para evitar poner al riesgo al personal y justiciables: Mariela Ponce

Por Sergio Hernández

Noticias

La posibilidad de suspender conciertos, partidos de futbol o corridas de toros “tendría que depender del análisis que realice el Comité de Salud, que determine cómo estamos como para que puedan ellos modificar el Escenario”, dijo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce.

Dijo que al seno de ese Poder se tienen un total de 54 casos y derivado de que en dos juzgados fue donde se presentaron mayormente contagios, es que se decidió la suspensión de los plazos procesales sólo en esos dos juzgados.

En los otros juzgados, dijo, tenemos uno o dos personas, a lo mucho tres, hay juzgados en los que afortunadamente no tenemos ninguna persona contagiada, entonces, por eso se hizo el análisis, de que si la mitad del personal estaba contagiado, no se iba a prestar el servicio de manera óptima, y también podríamos colapsar esos juzgados que están trabajando con un poco menos de la mitad del personal.

Este cierre, señaló, solamente es por siete días hábiles, reanudan ellos los plazos procesales el miércoles; y algo muy importante es que el personal que no esta contagiado está trabajando en sus despachos judiciales, en los propios juzgados, no se fueron a casa, nada más no hay atención al público, pero ellos siguen trabajando al interior.

Dijo que si se nos presentara otra situación similar en otro juzgado, tendríamos que llegar al extremo de también suspender plazos procesales, y tendríamos que determinar por cuánto tiempo dependiendo el número de personas contagiadas en un solo juzgado.

–Frente a esto, vemos que autorizan corridas de toros, partidos de futbol, ¿no es contradictorio el mensaje que está mandando?

-Sí lo analizamos, mire, el Escenario A en el que se ubica el estado, incluso está publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado, del mes de noviembre, no tengo bien fresca el día exacto, nos sigue ubicando en el Escenario A, precisamente por eso nosotros no podemos hacer un cierre total, pero tampoco podemos exponer, ni al personal, ni tampoco a los justiciables que acuden a esos juzgados, y 3, el que no podamos prestar el servicio de manera óptima también, es en detrimento de los justiciables, que lleguen a sus diligencias, y se les cancele en ese momento, que no se les pueda atender, y además, el que los juzgados siguen recibiendo la misma carga de trabajo ordinaria, sin que este el 100% del personal.

-¿Haría un llamado a que se suspendieran eventos públicos?

-Yo creo que tendría que depender del análisis que realice el estado, tengo entendido que es el comité de salud, si no mal recuerdo, que determine cómo estamos como para que puedan ellos modificar el escenario, tendríamos que esperar a ello, y es información que solamente el Gobierno del Estado tiene, o bueno este comité de salud.