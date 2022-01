Festival de cine francés

MyFrenchFilmFestival.com es un concepto inédito, ideado para dar visibilidad a la joven generación de cineastas francófonos y para permitir que los internautas del mundo entero puedan compartir el amor que sienten por el cine francés. En esta duodécima edición, vuelve el festival con nuevas películas, nuevas plataformas y nuevos estrenos en cines en varios territorios.

Todos los cortometrajes son gratuitos en el mundo entero. Cada año, el festival es gratuito en ciertos territorios. Este año se beneficiarán de la gratuidad: América Latina, Rusia/CEI, el sudeste de Asia, Polonia, Rumanía, África, Sureste Asiático y Corea del Sur.

Este festival es una excelente oportunidad para entrar en contacto con la cultura francesa y disfrutar de otro género cinematográfico. El festival cuenta con una variedad muy amplia de filmes, tanto aptas para todo público como para adultos. Todos los filmes se transmitirán por nuestro sitio web a partir del martes 25 de febrero hasta el 15 de febrero.

Te dejamos la cartelera a continuación:

Largometrajes

• Película: Calamity (2020)

Clasificación: A

Descripción: 1863, Estados Unidos de América. En una caravana que se dirige hacia el Oeste, en busca de una vida mejor, el padre de Martha Jane resulta herido. Martha toma el relevo y se ocupa de guiar y curar a los caballos. A pesar de la dureza, Martha Jane se siente más libre que nunca. Y, como le resulta mucho más práctico, decide ponerse pantalones para montar a caballo. Para Abraham, jefe de la expedición, Martha ha ido demasiado lejos. Acusada de robo, Martha se ve obligada a huir. Vestida de chico, en busca de pruebas para defender su inocencia, Martha…

Día: Martes 25 de enero

Hora: 10:00 AM

• Película: À l’abordage (2020)

Clasificación: D

Descripción: Una calurosa noche de verano en París. Un chico conoce a una chica. Aunque tienen la misma edad, no pertenecen a la misma clase social. Félix trabaja y Alma se va de vacaciones al día siguiente. No importa. Félix decide ir a ver a Alma a la otra punta de Francia. Sin avisarle. Y se lleva a su amigo Chérif, ya que acompañado se pasa mejor. Y como no tienen coche, viajan con Édouard. Pero nada sale como previsto. A ver, cuando se confunden los sueños con la realidad…

Día: Miércoles 26 de enero

Hora: 10 AM

• Película: Cigare au miel (2020)

Clasificación: D

Descripción: París, 1993. Selma es una joven de 17 años que vive en el seno de una familia adinerada, bereber y laica. Pero cuando conoce a Julien, un joven tan entrañable como provocador, Selma toma conciencia del peso familiar que le impide ser feliz. Al mismo tiempo, mientras el islamismo radical triunfa en Argelia y su familia se desmorona, Selma descubre su propio deseo. Luchando con todas sus fuerzas, decide emprender el camino de la emancipación con la ayuda de sus amigos.

Día: Jueves 27 de enero

Hora: 10 AM

• Película: Médecin de nuit (2020)

Clasificación: B

Descripción: Mikaël trabaja como médico de noche. Entre sus visitas en los barrios pobres, atiende también a otros desamparados: los drogadictos. Pero su vida está en ruinas, vive dividido entre su amante y su mujer, y su primo lo ha metido en un tráfico peligroso de recetas falsas de Suboxone. A Mikaël no le queda más remedio que cambiar de vida. Esta noche, va a tomar las riendas de su destino.

Día: Viernes 28 de enero

Hora: 10 AM

• Película: Le milieu de l’horizon (2019)

Clasificación: B-15

Descripción: La sequía de 1976. Bajo el sol implacable del verano, Gus abandona la infancia. La naturaleza se desmorona, los sentimientos se intensifican, el núcleo familiar estalla: todo se rompe y se fisura hasta que ocurre lo impensable. Las tan deseadas tormentas barren el agotado campo, llevándose consigo todo un mundo.

Día: Sábado 29 de enero

Hora: 10 AM

• Película: Indes galantes (2020)

Clasificación: A

Descripción: Para los 30 bailarines de hip-hop, krump, break, voguing es una primera vez… Una primera vez también para el director Clément Cogitore y para la coreógrafa Bintou Dembélé. Y una primera vez también para la Ópera de París. Al crear un diálogo entre el baile urbano y el canto lírico, han conseguido reinventar entre todos la obra maestra barroca de Jean-Philippe Rameau, Las Indias Galantes. Desde los ensayos hasta las representaciones públicas, se trata de una aventura humana y un encuentro con los intereses políticos: ¿puede una nueva generación…

Día: Domingo 30 de enero

Hora: 10 AM

• Película: Playlist (2021)

Clasificación: B

Descripción: Sophie tiene 28 años y le gustaría trabajar como dibujante, lo cual sería mucho más fácil si hubiera estudiado Bellas Artes. También le gustaría enamorarse, lo cual sería mucho más fácil si el amor llamara a su puerta. Así va, cambiando de trabajo y de amores. Recibir muchos golpes y dar pocos, a eso se le llama aprender en la vida. Y, mientras tanto, suenan sin parar en su mente las canciones de Daniel Johnston, que dice que el amor verdadero siempre acaba llegando.

Día: Lunes 31 de enero

Hora: 10 AM

• Película: Sous le ciel d’alice (2020)

Clasificación: B

Descripción: En los años cincuenta, la joven Alice decide abandonar las montañas de su Suiza natal para irse a vivir a la soleada y ajetreada costa de Beirut. Allí se enamora locamente de Joseph, un peculiar astrofísico, que trabaja en el proyecto de enviar el primer cohete libanés al espacio. Alice se integra rápidamente en la familia de Joseph, pero, tras años de felicidad, la guerra civil amenaza con destruir su Jardín del Edén.

Día: Martes 1 de febrero

Hora: 10 AM

• Película: Un pays qui se tient sage (2020)

Clasificación: A

Descripción: Mientras la ira y la desilusión aumentan frente a la injusticia social, las manifestaciones ciudadanas son objeto de una represión cada vez más intensa. Este documental invita al ciudadano a profundizar, plantearse y confrontar su punto de vista sobre el orden social y el uso legítimo de la violencia por parte del Estado.

Día: Miércoles 2 de febrero

Hora: 10 AM

• Película: Une vie démente (2020)

Clasificación: B-15

Descripción: Alex y Noémie quieren tener un hijo. Pero cuando Suzanne, la elegante y carismática madre de Alex, empieza a comportarse de manera cada vez más alocada, las cosas se complican. Entre el hijo deseado y el comportamiento infantil de Suzanne, todo se entremezcla. La historia de una odisea, ¡la loca travesía de una pareja que descubre la parentalidad al revés!

Día: Jueves 3 de febrero

Hora: 10 AM

Cortometrajes

• Título: El amor duele (2020)

Clasificación: B

Descripción: Sam, una adolescente reservada y misteriosa, conoce a Troy, un joven muy violento, insensible al dolor. Sam se acercará poco a poco al mundo de Troy. Un mundo lleno de amor, de golpes y de música.

Día: Viernes 4 de febrero

Hora: 10 AM

• Título: Horacio (2020)

Clasificación: B

Descripción: Guillaume mata a Horacio porque gritaba muy fuerte. Un suceso tragicómico como los que a veces leemos en los periódicos. Durante el juicio, la falta de argumentos de la defensa resulta desconcertante. Condenado a diez años de cárcel, Guillaume olvida poco a poco la historia del tipo que gritaba muy fuerte, historia que no convenció a nadie. Cuando sale de la cárcel, otra persona grita también muy fuerte.

Día: Sábado 5 de febrero

Hora: 10 AM

• Título: Haut les cœurs (2021)

Clasificación: B

Descripción: Kenza, de quince años, y Mahdi, su hermano de trece años, se exhiben a menudo en las redes sociales, en una escalada de pequeñas crueldades y humillaciones. Hoy, durante un trayecto en autobús, Kenza pone a prueba a su romántico e inocente hermano: tiene que hacer una declaración de amor a Jada, una chica que le gusta a Mahdi, pero que ni siquiera lo conoce. Bajo la presión de su hermana, Mahdi acepta el reto.

Día: Domingo 6 de febrero

Hora: 10 AM

• Título: À l’ancienne (2020)

Clasificación: A

Descripción: En algún lugar de Ginebra, surge una amistad entre dos grupos de chicas, entre el Ródano y el Arve, justo en el lugar en donde los dos ríos se unen y se entremezclan de manera homogénea. Cuando alguien se va, las cosas cambian. Están los que se van, y están los que se quedan. Los que se van, dejan tras de sí sus recuerdos. Los que ven, en cambio, cómo se va la gente, conservan la memoria y los recuerdos ajenos.

Día: Lunes 7 de febrero

Hora: 10 AM

• Título: Les Vilains Petits Canards (2020)

Clasificación: B

Descripción: Roman es un joven arqueólogo que, de paso por París, va a ver a Adam, su turbulento hermano menor. Anton Balekdjian esboza un sensible retrato de dos hermanos que se descubren durante un fin de semana, y se dan cuenta de que no se corresponden en absoluto con los papeles que siempre les han asignado.

Día: Martes 8 de febrero

Hora: 10 AM

• Título: Lune (2020)

Clasificación: B

Descripción: Babz Dubreuil, una solitaria y entrañable expresidiaria, trabaja como cocinera en un restaurante. Cuando un día propone salir a un cliente, su vida toma un camino inesperado: el del perdón.

Día: Miércoles 9 de febrero

Hora: 10 AM

• Título: Ourse (2021)

Clasificación: B

Descripción: Osa es sonámbula y se escapa por las noches. Su madre intenta curar su mal, pero Osa no quiere curarse, pues quiere comprender a dónde la conducen sus noches. ¿Pretende huir de su propia vida?

Día: Jueves 10 de febrero

Hora: 10 AM

• Título: Errata (2021)

Clasificación: B

Descripción: Florence, profesora e investigadora, descubre atónita una inscripción anacrónica en francés moderno, sobre un fresco galo-romano que acaba de desenterrar. Cuando comprueba que la inscripción pertenece a la Antigüedad, su racionalidad recibe un duro golpe.

Día: Viernes 11 de febrero

Hora: 10 AM

• Título: Ómnibus (1992)

Clasificación: B

Descripción: Para nuestro hombre, la vida es el trabajo. Pero, por desgracia, la piedra angular de su trabajo es la compañía nacional francesa de ferrocarriles. Que un día, se toma el derecho de cambiar sus horarios, alterando completamente la vida de nuestro hombre. Está lloviendo, el invierno es triste, pero, además, ¿por qué tiene que estar nuestra maldita vida cotidiana plagada de buenas intenciones?

Día: Sábado 12 de febrero

Hora: 10 AM

• Título: Astralium (2020)

Clasificación: AA

Descripción: En una playa, al amanecer, una niña moldea un ecosistema a su imagen, haciendo lo posible para que su pequeño mundo sea perfecto. Pero, dentro de poco, subirá la marea.

Día: Domingo 13 de febrero

Hora: 10 AM

• Título: Mido et les instrumeau (2020)

Clasificación: AA

Descripción: Mido vive solo y es feliz cantando. Un día, un grupo de animales músicos llega a su casa. Mido descubre entonces dos cosas: que tiene muchísimas ganas de pertenecer a esa banda, y que canta terriblemente mal.

Día: Lunes de febrero

Hora: 10 AM

• Título: œil pour œil (2019)

Clasificación: AA

Descripción: Un capitán pirata y tuerto intenta múltiples veces quedarse con un tesoro, pero siempre recluta a una tripulación tan tuerta como él.

Día: Martes 15 de febrero

Hora: 10 AM