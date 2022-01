Incremento a impuestos son necesarios Guillermo Vega

El ex alcalde sanjuanense califica como positivo los primeros 100 días de administración de Roberto Cabrera Valencia

Pie de foto

Noticias

Ante el incremento que se registró en el servicio del agua potable y del impuesto Predial, en el municipio de San Juan del Río, el diputado local por el X Distrito, y alcalde en el periodo 2015-2021, Guillermo Vega Guerrero, consideró eran necesarios, por lo tanto respaldó las decisiones que está tomando la nueva administración encabezada por Roberto Cabrera Valencia.

En este sentido, mencionó que están más que justificados estos incrementos debido a lo que cuesta actualmente extraer el agua por el aumento en la tarifa de la luz, y en el cado del Predial es importante ir actualizando los valores por el rezago que se dio durante las administraciones del PRI.

“Lo debo de decir así, por no tener un costo político congelaron estas contribuciones, el gran problema es que nos fuimos quedando rezagados respecto a los municipios de Corregidora y el Marqués, parece que en este caso hay un incremento que yo estuve ya revisando con diferentes esquemas, es un incremento que se planteó como único y sostenido, y entiendo que será destinado para fortalecer servicios de seguridad e infraestructura, tenemos que mantener a Querétaro al nivel que está y en este sentido de la responsabilidad”.

El legislador mencionó que ante estos incrementos también debe haber una gran responsabilidad por parte de las autoridades sobre el destino del recurso, y para ello está el Congreso del Estado, pues una de sus funciones es tener vigilancia a través de las cuentas públicas, de los recursos y de generar la confianza para determinar que habrá un buen uso de este dinero.

“Por mi parte, confianza al gobernador, al presidente municipal Roberto Cabrera de que ganaron con una contundencia, y desde luego que tendrán este apoyo a través de acciones bien concretas y las necesidades más importantes. En mi caso apoyarle como fue en este fin de año de aprobar su ley de ingresos, el paquete fiscal, y ahora lo que vamos a hacer con el recurso para etiquetar obra pública estaremos trayendo dinero para sumarnos a las necesidades que él tenga pues con los recursos que tendremos disponibles y que estarán en próximas fechas ya más claro de la cifra final”.

Agregó que lo más importante es que siempre haya una política sustentada y respaldada para efecto de determinar algún aumento en un servicio, y la administración de Roberto Cabrera lo tiene claro, pues sabe muy bien el rumbo que quiere tomar para San Juan del Río con sus proyectos.

En cuanto a los primeros 100 días de su gobierno, Vega Guerrero lo calificó como positivo, pues ha visto un arranque de administración con mucha energía y lleno de propuestas que están comenzado a tomar un camino, por lo tanto considera que con estas decisiones el municipio tomará un gran rumbo, sobre todo ante la falta inminente del gobierno federal por el recorte presupuestal.

“Mira, positivo, me parece que hay un ingrediente, un elemento fundamental que ayuda siempre que es el tener la esperanza de tener la energía de estar en armonía con lo que estás haciendo, qué es lo que quieres hacer, y yo veo esta voluntad puesta en el presidente municipal, desde luego que él tendrá que exigirle a sus integrantes del gabinete que se pongan a la par de él para que sigan dando estos resultados, es un período corto de tiempo para poder hablar en concreto pero es una curva de maduración importante que ayuda mucho a lo que está sucediendo, el arropo y el apoyo del gobernador ante la carencia brutal de recursos federales que no hay y que han lastimado grandemente a los municipios del país, no solamente por la desaparición de los fondos que antes había de la Cámara de Diputados, que era del ramo 28, del ramo 23, sino porque hoy hay una presión mayor a los alcaldes, ya que hay una carencia en medicina, hay una carencia en guarderías, hay una carencia en apoyos al campo, y en el federal se han cortado estos apoyos”.

Ante esta situación, comentó que hoy los gobernadores y alcaldes tienen más trabajo que hacer, que es el atender más a la población con tantas carencias que hay por el recorte del presupuesto federal, pero ve positivo el arranque tanto de gobierno estatal y municipal, pues hay una gran disposición para sacar adelante a Querétaro y San Juan del Río respectivamente, y por su parte cuentan ambos con su respaldo desde la Legislatura para estos proyectos.