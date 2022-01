Heladas podrían afectar la producción del trigo

Los productores del campo no cuentan con un seguro que pueda garantizar la pérdida de su cosecha

Por Josefina Herrera

Noticias

El vocero del Frente por Querétaro, Francisco Perrusquía Nieves, indicó que existe una gran preocupación en el sector del campo ante la llegada de posibles heladas a la región, pues de ser así podría provocar pérdida de cosecha, principalmente la de trigo.

En este sentido, indicó que para ellos esto implica un serio problema, sobre todo porque ya no cuentan con el seguro que tenían por parte de Agrosemex, y muchos de los productores no tienen el recurso suficiente para adquirir uno, lo cual implica que tampoco sean candidatos a un crédito.

“Quiero decirles que es un serio problema, es el ciclo que más problemas tenemos, y sí hay preocupación, ¿por qué?, porque la aseguradora Agroasemex, canceló totalmente cualquier tipo de subsidio para los productores, de todo tipo, no hay, no tenemos, ¿qué implica esto?, que entonces pues mucha gente no tiene el recurso para comprar el seguro agrícola, y obvio, pues al no comprar el seguro agrícola no tiene crédito, tenemos un serio problema en ese sentido, ¿qué está pasando ahorita?, pues el riesgo, que ojalá y no, pero el riesgo de que podamos tener heladas fuertes, Dios nos libre de una helada prieta, así la conocemos en el campo, esa dé con todo.

Al no contar con el respaldo del gobierno federal, los campesinos esperan que haya un apoyo por parte del estatal, y aunque mencionó hay un buen acercamiento con el gobernador del estado, Mauricio Kuri González y con los diputados federales, continúan a la espera de que se den y realmente salgan adelante con su producción.

Mencionó que ante la llegada de estas heladas, principalmente afectaría la producción del trigo, pues ésta no se desarrollaría como debe de ser y repercutiría en su costo y calidad, por lo tanto no sería beneficioso para el productor.

“Miren buscamos aquí algún respaldo en el gobierno del estado, ¿por qué?, porque efectivamente hay cultivos de trigo fundamentalmente que se sembraron pronto, los últimos días de noviembre, que ya tienen buen desarrollo, y al salir de la espiga, al empezar a salir de la espiga, es cuando tenemos el problema de alguna consecuencia con las heladas, ¿qué hace?, pues el granito no lo deja que desarrolle, no lo deja que llene, allá decimos en el campo, se chupó el granito, y pues al chuparse el granito pues obvio, no tiene calidad, no tiene eso, y disminuye considerablemente su precio o no se compra, entonces pues éste es otro de los gravísimos problemas que tenemos con el gobierno federal, que pues no hay créditos, no hay seguros, no hay apoyos y pues desgraciadamente nos ha dejado a la deriva, nos ha dejado libres”.

Precisó que ante la pandemia y la falta de apoyos, el sector ha logrado sacar la casta y salir adelante, pero esperan que las autoridades comprendan que este sector es fundamental en la economía del país, pues es uno de los más productivos.

“Hemos demostrado que nos la hemos rajado, hace un año y medio que el problema de pandemia estaba fuerte, ahí estábamos nosotros trabajando nuestras parcelas, y produciendo los alimentos que las gentes necesitan en Querétaro, y por qué no decirlo, a lo mejor salen varios de nuestros productos fuera de Querétaro para otras familias”.