Presenta Roberto Cabrera la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Estará encabezada por Roberto Jiménez Salinas

Por Josefina Herrera

Noticias

Este lunes, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, anunció la creación de la Secretaría de Desarrollo Municipal (SEDAM), en la comunidad de El Sitio, la cual estará dirigida por Roberto Jiménez Salinas, quien tiene una amplia experiencia en el sector agrícola y pecuario, y quien además lleva una gran trayectoria en distintos cargos de administraciones pública.

Aunque no pudo estar presente en el evento por cuestiones de salud, el nuevo secretario de la SEDAM, envío un mensaje en el que resaltó la importancia de esta área, pues considera hay un gran deterioro en el medio ambiente, y hay grandes retos por enfrentar en el sector agro alimentario, ya que ha dejado de ser un negocio.

“En primer punto quiero compartirles que no pude estar presente por causas de fuerza mayor, ya que tengo COVID-19, estoy siguiendo todas las medidas sanitarias, tengo asistencia médica y si Dios me lo permite pronto saldré de mi aislamiento; como segundo punto hoy presentamos ante los sectores productivos de nuestra sociedad y ante ustedes la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Municipal, la cual tiene la oportunidad de hacer frente a los grandes retos que enfrenta el sector agro alimentario en un mundo económico globalizado, y ante el deteriorado medio ambiente de cual es parte indivisible, el sector primario, sigue siendo el más relegado en cuanto al reconocimiento económico, para muchos ha dejado de ser negocio, y por ello el abandono, la consecuencia de todo esto es que la mitad de lo que comemos no se produce ya en México, y el promedio de edad de la planta productiva supera en nuestro estado los 70 años”.

Indicó que ante esta situación es necesario viajar en el tiempo y retomar el rumbo de la gran potencia que representa este sector en la población, y a través de estas políticas públicas, permitir a los productores locales mejorar su economía.

“Consideramos que ha llegado el tiempo de dar pasos atrás, hasta regresar al punto en el cual nos salimos del camino correcto, y una vez ahí, retomar el rumbo de la grandeza que hizo potencia a nuestro municipio con políticas públicas que permitan que los productores locales tengan dinero en su bolso, y ésta es una indicación clara del presidente municipal, somos un equipo llamado a trabajar para cimentar un futuro de oportunidades para todos”.

Con la creación de esta área, el edil sanjuanense indicó que se escribe una nueva historia para el sector campesino y del medio ambiente, ya que a través de ella se podrán obtener grandes beneficios en apoyo a los productores del municipio.

Cabe señalar, que esta fue una de las propuestas de campaña, y al verla consolidada, indicó que para San Juan del Río vienen grandes cosas, pues éste es apenas el comienzo para lograr llevarlo al siguiente nivel.

Agregó que al crear la SEDAM, se está pensando en relanzar la feria ganadera, pues al ser éste un sector primario, debe considerarse para seguir dando el empuje que necesita el municipio para regresar a su origen y destacar como lo hacía antes.

“¿Se acuerdan en la Feria Ganadera que era muy famosa en San Juan del Río? y que se asemejaba seguramente a muchas de las ferias importantes en el país, pues hay que regresarla si la pandemia nos lo permite en algún momento, que sea parte de nuestra celebración el 24 de junio, que tenga mucho que ver con nuestro sector primario, además de los espectáculos, entre otras cosas tenemos que regresar al origen, y es aquí donde estamos”.

En entrevista, Cabrera Valencia, informó que se ejecutarán 28 millones de pesos gracias a los programas de “par y paso” de gobierno del estado y gobierno federal, pero espera esa misma cantidad se pueda recuperar a corto plazo a nivel municipal, pues cuentan con el mejor equipo técnico.

“Por lo pronto son 28 millones de pesos, que estoy seguro que este año va a recuperar, es decir es una inversión a través de los programas de ‘Par y Paso’ que hay con gobierno del estado, de los programas que gestiona la propia Secretaría Municipal con gobierno del estado y gobierno federal, tenemos la meta de por lo menos llegar a los mismos 28 millones de pesos en inversión en San Juan del Río, ése es el reto, ésa es la meta, es decir, que la secretaría dé tales resultados que entre en inversión que hay para el personal técnico y muy calificados que hoy tenemos acompañé a los técnicos y expertos de las otras áreas de gobierno federal y estatal, pero sobre todo que acompañe de la mano a nuestros productores con una atención muy sensible, muy técnica y especializada y podamos hacer del campo de San Juan del Río el que siempre ha sido, un campo referente en Querétaro y a nivel nacional”.