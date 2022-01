Zona Arqueológica de El Cerrito es ya patrimonio nacional

El espacio ya cuenta con personalidad jurídica

Por Laura Valdelamar

Noticias

Esther Carboney, secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Corregidora, dio a conocer que la Zona Arqueológica de El Cerrito, ya está reconocida en la federación como Patrimonio Nacional, y ya tiene personalidad jurídica.

A pregunta expresa sobre el cobro que realizan a partir del presente mes de 65 pesos, la secretaria de Desarrollo Económica, destacó que fue un requerimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y que de acuerdo a los comentarios de la delegada de dicha dependencia, lejos de ser una mala noticia, es buena, por estar ya reconocida la zona en la federación.

“Los 65 pesos que comenzaron a cobrar, fue un requerimiento del INAH, que decía la delegada, que lejos de ser una mala noticia, es una buena noticia, porque ya la zona está reconocida en la federación, ya es una zona arqueológica reconocida dentro de la lista de Patrimonio Nacional ya tiene personalidad jurídica”.

Apuntó que junto con el INAH se busca la manera de apoyar a las personas con discapacidad, personas de la tercera edad, jubilados, menores de 13 años, y estudiantes, además de que el acceso va a ser gratuito los domingos, “esto está inscrito en la Ley de Hacienda, entonces no podemos no cobrar, pero estamos buscando la manera de que no afecte el número de visitantes a la zona arqueológica”.

La Zona Arqueológica ya tiene la infraestructura para atender al visitante, senderos interpretativos, guías certificados, servicios, hay mucha investigación, es por eso que el INAH a nivel nacional toma la decisión de ya integrarla en la lista de Patrimonio Nacional y empiezan a cobrar.

Abundó que la gente que llegue en tranvía, el costo es de 90 pesos, 45 pesos para adultos mayores, estudiantes, ya están incluidos los 65 pesos en el boleto del tranvía, que te lleva por toda la Ruta de la Adoración no solo la Zona Arqueológica, sino los santuarios de la Virgen de El Pueblito, y Shoenstatt, ya viene incluido el costo, fue una de las cosas que le pedimos a la delegada del INAH, que la verdad está en la mejor disposición de trabajar con Corregidora, el alcalde ha mantenido muy buena relación tanto con el director en México, Diego Prieto como con la delegada Rosa Estela Reyes.

Apuntó que había cosas que no podían hacer, teníamos un espacio para una cafetería, artesanías, artículos, libros y no podíamos hacerlo porque todavía estaba en etapa de investigación, con este nombramiento, la pirámide ya tiene personalidad jurídica y se puede contar con estos espacios.

Esther Carboney mencionó que trabajan de la mano con la instancia federal, y el alcalde tiene muy claro lo que quiere en materia turística, también se pretende un acercamiento con las escuelas, ya que termine lo de la pandemia, para atraer a los alumnos de las escuelas de Querétaro, que conozcan la Zona Arqueológica y por supuesto que hay una buena relación con la secretaria de Turismo a nivel estado, Mariela Morán, para hacer promoción tanto a nivel nacional como internacional de esta zona arqueológica que es la más importante de la zona centro del país, con una pirámide que mide 30 metros de altura, del tamaño de la pirámide de Chichen Itzá en su base piramidal queremos darla a conocer, y antes que nada que la gente de Querétaro la conozca, para que sean los principales promotores, que cuando venga gente a visitarlos, los traigan a la zona arqueológica de El Cerrito, así como dice el alcalde , a dónde van, que dicen a Bernal, también que por supuesto una de sus visitas obligadas sea conocer la Zona Arqueológica de El Cerrito.