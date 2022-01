Aleida Núñez defiende a su pretendiente

Agencia México

Aleida Núñez cumplió 41 años de vida y el empresario Bubba Saulsbury, conocido como su ‘sugar daddy’, la consintió con un enorme arreglo de flores rojas durante su presentación como la nueva Reina del Mariachi.

Mientras la actriz sigue provocando todo tipo de comentarios por la relación que mantiene con el estadounidense de 51 años, sobre todo por el físico de su pareja, Aleida salió en su defensa y aseguró que es en lo que menos se fija de un hombre.

“Yo como mujer me pueden conquistar, me puedo llegar a enamorar por la esencia, por la forma de ser, por la forma de conquistarme, no podemos juzgar a la gente por su sobrepeso, yo en lo personal de él lo que admiro es su inteligencia, es su perseverancia, es una persona que tiene muchísimos años sacando adelante a una empresa muy importante en Estados Unidos”, explicó.

De la misma manera, Núñez se defendió de las personas que hoy la señalan de tener a su ‘sugar daddy’. “Estoy cumpliendo muchísimos años de carrera, y la verdad no me ofende, me da risa, porque ustedes ya saben lo que he trabado, no me ofende ni a él tampoco, porque él es una persona que está a nivel empresarial y sabe que no tiene que hacer nada de eso por conquistarme”.

Conjuntamente, la artista hizo frente a los memes y burlas que ha recibido en redes sociales por esta relación, sobre todo porque ahora es conocida como ‘Santa Aleida’ y hasta le han dedicado una oración para que las personas puedan conseguir una pareja como la suya.

“¡Oye!, deberíamos de rezar todos los días, pero para agradecerle a la vida de que estamos vivos, de que tenemos salud, y si además nos da la bendición Dios y la Divinidad de poder tener seres hermosos a nuestro lado, pues eso es increíble”, manifestó.

Para finalizar la entrevista, Aleida Núñez negó estar con Bubba Saulsbury por interés económico y mandó un mensaje a sus detractores.

“Yo les digo que vivan su vida y me dejen vivir la mía, yo la estoy pasando muy bien, créanme que no estoy nada preocupada, al contrario, les deseo que encuentren también a una persona que las consienta”, remató.