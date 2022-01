¡Ignora a un fan!

Agencia México

La cantante mexicana se encuentra inmiscuida en tremenda polémica luego de difundirse en redes sociales un video en donde la ex integrante del grupo Kabah aparece ignorando a una fan en pleno concierto.

En las imágenes se observa a María José charlando con su público sin prestar atención a las señas que le hace la seguidora que pretendía darle un arreglo de flores.

El incómodo momento se suscitó durante el palenque de la Feria de León, Guanajuato y, como era de esperarse, los usuarios de internet se lanzaron contra la famosa y la tacharon de ‘sangrona’ y ‘prepotente’.

“Se le olvida que gracias a sus fans es lo que es”, “Yo hubiera pedido mi dinero”, “¿Quién es María José?”, “Ya he visto varios comentarios de que andaba muy sangrona”, dicen algunas de las reacciones al clip.

No obstante, algunos fanáticos de la famosa intérprete trataron de defenderla, asegurando que solo se cuidaba del Covid. “Claramente no trae puesto el cubrebocas, y se los dijo desde el principio ‘si quieren que me acerque usen el cubrebocas’”, explicó al respecto un seguidor.