Kuri da positivo a COVID-19

Tina Hernández

Noticias

Luego de realizarse una prueba PCR, el gobernador Mauricio Kuri González, dio a conocer que se encuentra infectado de COVID-19, aunque el mandatario estatal se encuentra asintomático de los síntomas de la enfermedad.

“Informo que, hoy, me realicé por rutina una prueba de antígenos y una PCR. La primera resultó negativa, pero la PCR lamentablemente fue positiva. Hasta el momento no presento síntomas. Siguiendo los protocolos médicos, me aislaré, atendiendo los asuntos a mi cargo desde casa”.