Renaud habla sobre su separación

Michelle Renaud pasa por un momento personal complicado, y sin querer entrar en detalles porque el tema involucra a su hijo Marcelo, explicó que la situación que vive con su expareja Josué Alvarado es difícil e inclusive está implicada la ley.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la actriz solicitó respeto a los medios de comunicación y confirmó que se encuentra en un proceso legal contra el padre de su único hijo.

“Siempre he ocultado todas las verdades, porque el día de mañana que Marcelo guglee (busque en Internet) a su papá, quiero que encuentre a un hombre íntegro, alguien a quien admirar y seguir, la realidad es muy diferente”, inició su mensaje Michelle.

Acto seguido, Renaud dejó entrever la acción que impide que su ex pueda convivir con el menor. “Empezó el papá a subir notas de que extrañaba a su hijo, él lo extraña por acciones de él, por acciones que lastimaron mucho a mi hijo, y que me lastimaron a mi como su mamá, pero por acciones por las cuales yo tengo que proteger a mi bebé, y no solamente yo, la ley está protegiendo a mi bebé”.

Posteriormente, la protagonista de telenovelas subrayó que no pasará por alto las malas acciones que Alvarado cometió contra su retoño.

“Marcelo sabe que su papá lo ama con todo el corazón, así se lo decimos aquí, pero cometió errores, y esos errores, tienen una consecuencia, y estamos esperando, estamos en un proceso, como le decimos a Marcelo, de mucho amor y mucha paciencia para que el papá pueda reconocer los errores y pueda saber cómo nunca se debe de tratar a un niño”, detalló

Para finalizar su enlace, Michelle Renaud enfatizó: “Yo no estoy inventando nada, yo solamente le estoy creyendo a mi hijo lo que él dice, y creo que como papás cuando tenemos un chiquitín, tenemos forzosamente que creer todo lo que nos dicen, y yo es lo que he hecho desde que Marcelo me contó su versión, desde que Marcelo llegó con señas… es creerle, darle amor, y sobre todo repetirle una y otra vez que todos nos equivocamos, que papá lo ama”.

Después de 5 años de noviazgo y esperando un bebé, Michelle Renaud y Josué Alvarado contrajeron nupcias en 2016, dos años más tarde se divorciaron. Tras su ruptura, la artista comenzó una relación sentimental con el también actor Danilo Carrera, con quien ha mantenido un romance discontinuo.