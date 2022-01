Yalitza decide charlas con la prensa

Agencia México

La actriz mexicana decidió hacer frente a las recientes polémicas que ha protagonizado sobre su vida profesional y privada, e incluso se pronunció sobre la supuesta crítica que la youtuber ‘Superholly’ le hizo por su pronunciación en inglés.

Durante su encuentro con los reporteros, Yalitza Aparicio los escuchó comentar sobre la evaluación que le hizo la influencer y si esto la había molestado, por lo que la artista explicó:

“No, para nada, al contrario, yo vi su video y se me hizo increíble, la verdad es que yo la admiro mucho y por eso decía ‘igual tomo clases con ella’, ¿quién no la sigue?, es increíble que alguien así comparta todo lo que sabe para que uno vaya aprendiendo, porque son muchas cosas que a veces en la escuela o mediante una lectura no lo vas a aprender”.

Asimismo, Aparicio aclaró como pocas veces, cómo se encuentra en el terreno amoroso, después de que trascendiera que tuvo una boda secreta.

“Con muchos, marido, divorciada, amantes… ¡muchos!, pásenme el dato y yo les digo de quién. Ahora he perdido tanto el piso y la humildad que ni yo misma me invite a mi boda, no lo sabía, pero bueno, siguiente”, bromeó Yalitza con los periodistas.

Por otra parte, también decidió aclarar el motivo por el que en diversas ocasiones no le gusta charlar con la prensa en las alfombras rojas.

“No, no huyo de ustedes, me dan miedo y se los he dicho, nunca he huido de ustedes, simplemente es cuando veo que todo se está saliendo de control y que entre ustedes mismos empieza el jaloneo y las personas que están conmigo pueden salir afectada también, o han salido, y muchas veces ni siquiera se habla de eso, como ellos han salido golpeados, digo ‘no, prefiero evitarlo’”

Y al recordarle que hace meses Sergio Goyri nuevamente arremetió en su contra por haber sido nominada al Oscar como mejor actriz por la película Roma en el 2019, la oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca solo comentó: “Las opiniones son aceptables, cada quién es libre de expresar lo que siente, lo que piensa, siempre y cuando sin afectar a otras personas”.