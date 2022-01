No hay compromiso con nadie: Guillermo Vega

El diputado asegura que habrá transparencia en la designación de la nueva presidencia de la DDHQ

Por Sergio Hernández

Noticias

No hay ningún compromiso con el señor (Javier) Rascado, con el señor (José) Vidal Uribe, no hay compromiso con nadie, aseguró el diputado Guillermo Vega al referirse a la designación del presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos.

“Conocemos a varios, es por ello que hemos definido no tener charlas con nadie, lo que ayer hablamos en la Junta de Concertación Política es no se recibe a nadie fuera de lo que es la agenda pública y me parece que eso es un candado que no viene en la convocatoria pero que son bien importantes porque repito conocemos de alguna manera a varios por su desempeño académico, profesional han estado instancias que hemos tenido en el pasado trato con ellos entonces hoy recibirlos y sentarnos con ellos parece que no contribuye al clima precisamente de transparencia o de raciocinio respecto a la decisión que tendremos que tomar”.

Entonces, dijo, la decisión es que no se recibe a nadie que no sea dentro de los períodos que va a marcar la convocatoria y las entrevistas el día cuatro, siete y ocho y fuera de ahí cuando menos “yo que me puedo responsabilizar por mis actos no recibiré a nadie y son uno de los candados que estamos buscando para tener la mejor decisión en el tema”.

Vega dijo que habrá mucha transparencia “me parece que es bien importante que en todos los actos que se van dando en el proceso sea clara y contundente la publicación de información que estemos dando para que genere las condiciones, en este momento que estamos revisando los requisitos se está haciendo un trabajo minucioso de poder investigar que se tenga el documento y que ese documento tenga validez legal precisamente porque tenemos como antecedente esto que pasó en el Instituto electoral que es algo trágico”

Dijo que todo lo que favorezca al proceso se va a hacer, si los diputados o sí Paul Ospotal, está interesado lo invitaremos a que asista a las reuniones, nada más que hay que entender que las reglas que tenemos que seguir e igual para las organizaciones, se les invita y lo que vamos a hacer es tener un proceso muy ordenado y que no se convierta de ninguna manera, ni en foro para nadie, los actores centrales son los aspirantes no los diputados entonces no es foro, esto es un trabajo serio y técnico y están invitados los diputados ya lo habíamos dicho a los medios están las organizaciones con apertura yo creo que es mejor esto a tratar de encerrarnos en un cuarto y ahí tratar de lucubrar no, mejor que sea público y que todo mundo se esfuerce en poder acreditar porque quieres ser electo o electa”.